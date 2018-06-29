"Арсенал" не контактировал с Чагларом Сеюнджю

Агент защитника "Фрайбурга" Чаглара Сеюнджю остудил слухи, сватающие его клиента в "Арсенал".

Согласно информации в английской и немецкой прессе, Сеюнджю может главной покупкой "канониров" этим летом. Трансфер 22-летнего игрока сборной Турции оценивается в 30 миллионов фунтов.



На прошлой неделе Чаглар лично подлил масла в огонь, заявив о своем желании отправиться на "Эмирейтс". Однако Football.London утверждает, что слова Сеюнджю были вырваны из контекста и никак не относятся к "Арсеналу".



Агент Мустафа Догру и вовсе уверяет, что не контактировал с лондонским клубом, хотя глава скаутской службы "канониров" Свен Мислинтат действительно заинтересован в Сеюнджю.



"Арсенал" не вступал в официальные переговоры с нами. Свен Мислинтат хочет его приобрести, но в данный момент мы не ведем прямых переговоров с их клубом".



"Мы дали четко понять "Фрайбургу", что Чаглар хочет уйти этим летом, и "Фрайбург" будет рад посодействовать трансферу, но только по правильной цене. Играть в Премьер-Лиге — это цель большинства футболистов", — сообщил Догру.