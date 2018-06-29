Ки Сун Юн переходит в "Ньюкасл"

Полузащитник "Суонси" Ки Сун Юн продолжит карьеру в "Ньюкасле", с которым он подписал двухлетний контракт.

Капитан сборной Южной Кореи формально присоединится к "сорокам" 1 июля, когда истечет его контракт с "лебедями", которые в прошлом сезоне не сумели удержаться в Премьер-Лиге.



Таким образом, 29-летий Ки становится вторым приобретением команды Рафаэля Бенитеса в это трансферное окно после голкипера Мартина Дубравки, выкупленного у пражской "Спарты" после успешной аренды.



"Я рад приветствовать Ки в клубе. Он тот игрок, который провел кучу матчей в Премьер-Лиге и обладает международным опытом. Решение пригласить его сюда было легким. Он капитан своей сборной, он хорошая личность и станет хорошим дополнением к составу", — сообщил Бенитес.



Добавим, что Ки выступает на Туманном Альбионе с 2009 года. Сперва южнокореец защищал цвета "Селтика", а в 2012 перешел в "Суонси". На сезон 2013/14 "лебеди" отправили полузащитника в аренду в "Сандерленд", злейшему врагу "Ньюкасла".