Миньоле обсудит свое будущее с "Ливерпулем"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле готовится к переговорам с руководством клуба относительно своего будущего.

Как известно, с зимы безоговорочным первым номером "красных" являлся Лорис Кариус. Ставленник Юргена Клоппа демонстрировал постепенный прогресс, добавляя в уверенности и качестве игры, но в концовке сезона напрочь испортил впечатление о себе, пропустив два нелепейших гола в финале Лиги Чемпионов.



Миньоле свой последний матч в Премьер-Лиге сыграл еще 1 января и ранее говорил, что не будет мириться с ролью резервного голкипера. Ситуация Симона может только усугубиться, если "Ливерпуль" купит еще одного стража ворот в это трансферное окно.



Как сообщает The Guardian, 30-летний игрок сборной Бельгии находится в неведении планов Клоппа относительно себя на следующий сезон, а потому жаждет снять эту неопределенность, после чего примет решение насчет возможного ухода из клуба.



"Я собираюсь оценить свою ситуацию, когда вернусь с Чемпионата Мира. В данный момент я еще ни с кем из "Ливерпуля" не разговаривал, потому что я стараюсь сосредоточиться на сборной Бельгии".



"Несколько последних месяцев я не играл за "Ливерпуль", потому после Чемпионата Мира я все проанализирую. Мне нечего добавить. Я не знаю, сколько буду отдыхать после турнира. Я должен обсудить это с тренером", — сообщил Миньоле после победы над Англией со счетом 0:1.