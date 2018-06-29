Руни: "Всегда планировал поиграть в МЛС"

Покинувший "Эвертон" ради "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что всегда планировал поиграть в МЛС.

Накануне экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии заключил с клубом из Вашингтона контракт на три с половиной года. На этот шаг Руни решился, поняв, что уже не тянет уровень Премьер-Лиги и не может регулярно играть за "ирисок".



По словам Уэйна, он всегда вынашивал идею на определенном этапе своей карьеры уехать в Америку. Руни уверен, что переходит в амбициозный клуб.



"Это новая восхитительная глава в моей карьере, и я нахожусь в предвкушении. Думаю, у меня всегда были планы приехать сюда на некотором этапе своей карьеры, и теперь это время настало".



"Тот проект, что "Ди Си" представил мне, произвел на меня впечатление. По этой причине я и перешел в "Ди Си", — цитирует Руни Sky Sports.



В данный момент "Ди Си Юнайтед" занимает последнее место в Восточной Конференции МЛС, одержав лишь две победы в 12 первых матчах, однако Руни не видит в этом проблемы.



"Да, наша позиция оставляет желать лучшего, но много матчей мы провели на выезде. Впереди много домашних матчей, и мы должны подняться вверх по таблице до окончания сезона. Надеюсь, это станет отправной точкой", — добавил Уэйн.