Газидис пообещал, что купит Эмери еще несколько игроков

Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис пообещал, что выделит средства на приобретение еще нескольких игроков этим летом.

После назначения на тренерский мостик "канониров" Унаи Эмери клуб уже подписал голкипера "Байера" Берндта Лено и бывшего защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера. На этом "Арсенал" не остановится и сделает еще несколько приобретений.



"Совсем недавно мы назначили Свена Мислинтата главной скаутской службы, вместе с ним в клуб пришел Хасс Фахми, который помогает ему на переговорах. Также нашу команду пополнил Рауль Санлехи из "Барселоны".



"Теперь мы используем немного другой подход, но одновременно учитываем мнение Унаи Эмери. Он посвящен в процесс трансферов, и я могу пообещать, что на двух этих трансферах мы не ограничимся", - сообщил Газидис ESPN.