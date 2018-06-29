Чемберс близок к новому контракту с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс близок к тому, чтобы заключить новый четырехлетний контракт со своим клубом.

С момента своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году Чемберс провел 48 матчей за "канониров", а также успел побывать в аренде в "Мидлсбро".



Игра 23-летнего англичанина нередко вызывала нарекания, в том числе и в прошлом сезоне, поэтому перспективы Чемберса при новом тренере "Арсенала" Унаи Эмери изначально выглядели сомнительно.



Однако Эмери сумел разглядеть в Чемберсе талант, благодаря которому Калум в свое время и был приглашен на "Эмирейтс" предшественником Унаи Арсеном Венгером.



Теперь, сообщает BBC, Чемберлен должен заключить новую сделку, после чего постарается реализовать свой талант.