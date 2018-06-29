Чемберс близок к новому контракту с "Арсеналом"

Калум Чемберс Защитник "Арсенала" Калум Чемберс близок к тому, чтобы заключить новый четырехлетний контракт со своим клубом.

С момента своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году Чемберс провел 48 матчей за "канониров", а также успел побывать в аренде в "Мидлсбро".

Игра 23-летнего англичанина нередко вызывала нарекания, в том числе и в прошлом сезоне, поэтому перспективы Чемберса при новом тренере "Арсенала" Унаи Эмери изначально выглядели сомнительно.

Однако Эмери сумел разглядеть в Чемберсе талант, благодаря которому Калум в свое время и был приглашен на "Эмирейтс" предшественником Унаи Арсеном Венгером.

Теперь, сообщает BBC, Чемберлен должен заключить новую сделку, после чего постарается реализовать свой талант.



Метки Арсенал, контракты, Чемберс

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2018 17:00

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