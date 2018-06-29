Феллайни заключил новый контракт с "Юнайтед"

Маруан Феллайни Спустя несколько месяцев переговоров полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни все-таки заключил новый контракт с "красными дьяволами".

Несмотря на уговоры главного тренера Жозе Моуриньо, боссы клуба не спешили соглашаться на условия Феллайни, из-за чего "Юнайтед" рисковал потерять бельгийца – тот мог уйти на правах свободного агента.

Клуб с "Олд Траффорд" пошел на компромисс, только узнав об интересе к игроку со стороны "Арсенала". "Дьяволы" предложили Феллайни двухлетнее соглашение с возможностью продления сделки еще на один год – 30-летний полузащитник от такого не отказался.

"Я очень рад, что Маруан остается с нами. Я всегда этого хотел и потому счастлив, что он все-таки заключил новый контракт", - сообщил Моуриньо официальному сайту МЮ.

"Мне хотелось бы сказать отдельное спасибо Жозе – он не переставал верить в меня. Сейчас все мои мысли связаны с Чемпионатом Мира, но я уверен, что нас ждет успешный сезон", - добавил Феллайни.




Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Феллайни

Автор foxmcfc   

Дата 29.06.2018 16:20

Количество просмотров Просмотров: 1606

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 29.06.2018 18:09 # raimbek1
    Cyka блять... еще два года мучиться смотря на его игру, Моур ска

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  2. van-der-slav 29.06.2018 18:07 # van-der-slav
    Мда. Короч с чемпионством кого нибудь там но только не нас

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  3. chelsealondon 29.06.2018 18:04 # chelsealondon
    Вот и Топари подъехали....

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  4. cruise877 29.06.2018 17:44 # cruise877
    Марсиаля значит продает Маур а этого клоуна еще 2 года терпеть . До чего же уебищна трасферная политика МЮ. Стыдно. Вудворд мудак ебаный

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  5. apucmokpam 29.06.2018 17:38 # apucmokpam
    Бляяя)) скюм шкварится все больше и больше)

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  6. lemurz-pro 29.06.2018 17:33 # lemurz-pro
    Не помешает. Всяко лучше ливерпульской Хуеты, точнее Кейты, хотя нет, все-таки Хуеты.

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  7. hollywood-hoe 29.06.2018 17:15 # hollywood-hoe
    Лол, хорошая новость для всех конкурентов

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  8. narcot 29.06.2018 17:05 # narcot
    типичный жозе

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  9. multazar 29.06.2018 16:57 # multazar
    легенда man ure.

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  10. gunars 29.06.2018 16:57 # gunars
    хороший игрок, 10-ку положит за сезон

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  11. mr-ololo 29.06.2018 16:53 # mr-ololo
    Сук, почему не избавятся от этого бревна?

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  12. januzaj00 29.06.2018 16:49 # januzaj00
    Видели баночку от Янузая? Скоро вернётся топарь

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  13. karandash 29.06.2018 16:46 # karandash
    Отличная новость, топ лавочник.

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  14. awesome-arsenal 29.06.2018 16:32 # awesome-arsenal
    Так и знал что утки про переход в аснл

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  15. kos9k 29.06.2018 16:29 # kos9k
    оставил коммент раньше публикации новости
    просто топ

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  16. selfish 29.06.2018 16:24 # selfish
    ПРОСТО ТОПАРИ

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  17. januzaj00 29.06.2018 16:23 # januzaj00
    Сезон можно заканчивать

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  18. kos9k 29.06.2018 16:19 # kos9k
    ахахахаха

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