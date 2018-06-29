Феллайни заключил новый контракт с "Юнайтед"
Спустя несколько месяцев переговоров полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни все-таки заключил новый контракт с "красными дьяволами".
Несмотря на уговоры главного тренера Жозе Моуриньо, боссы клуба не спешили соглашаться на условия Феллайни, из-за чего "Юнайтед" рисковал потерять бельгийца – тот мог уйти на правах свободного агента.
Клуб с "Олд Траффорд" пошел на компромисс, только узнав об интересе к игроку со стороны "Арсенала". "Дьяволы" предложили Феллайни двухлетнее соглашение с возможностью продления сделки еще на один год – 30-летний полузащитник от такого не отказался.
"Я очень рад, что Маруан остается с нами. Я всегда этого хотел и потому счастлив, что он все-таки заключил новый контракт", - сообщил Моуриньо официальному сайту МЮ.
"Мне хотелось бы сказать отдельное спасибо Жозе – он не переставал верить в меня. Сейчас все мои мысли связаны с Чемпионатом Мира, но я уверен, что нас ждет успешный сезон", - добавил Феллайни.
29.06.2018 16:20
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Последние комментарии:
Cyka блять... еще два года мучиться смотря на его игру, Моур ска
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Мда. Короч с чемпионством кого нибудь там но только не нас
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Вот и Топари подъехали....
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Марсиаля значит продает Маур а этого клоуна еще 2 года терпеть . До чего же уебищна трасферная политика МЮ. Стыдно. Вудворд мудак ебаный
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Бляяя)) скюм шкварится все больше и больше)
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Не помешает. Всяко лучше ливерпульской Хуеты, точнее Кейты, хотя нет, все-таки Хуеты.
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Лол, хорошая новость для всех конкурентов
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типичный жозе
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легенда man ure.
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хороший игрок, 10-ку положит за сезон
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Сук, почему не избавятся от этого бревна?
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Видели баночку от Янузая? Скоро вернётся топарь
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Отличная новость, топ лавочник.
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Так и знал что утки про переход в аснл
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оставил коммент раньше публикации новости
просто топ
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ПРОСТО ТОПАРИ
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Сезон можно заканчивать
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ахахахаха
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