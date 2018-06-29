Феллайни заключил новый контракт с "Юнайтед"

Спустя несколько месяцев переговоров полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни все-таки заключил новый контракт с "красными дьяволами".

Несмотря на уговоры главного тренера Жозе Моуриньо, боссы клуба не спешили соглашаться на условия Феллайни, из-за чего "Юнайтед" рисковал потерять бельгийца – тот мог уйти на правах свободного агента.



Клуб с "Олд Траффорд" пошел на компромисс, только узнав об интересе к игроку со стороны "Арсенала". "Дьяволы" предложили Феллайни двухлетнее соглашение с возможностью продления сделки еще на один год – 30-летний полузащитник от такого не отказался.



"Я очень рад, что Маруан остается с нами. Я всегда этого хотел и потому счастлив, что он все-таки заключил новый контракт", - сообщил Моуриньо официальному сайту МЮ.



"Мне хотелось бы сказать отдельное спасибо Жозе – он не переставал верить в меня. Сейчас все мои мысли связаны с Чемпионатом Мира, но я уверен, что нас ждет успешный сезон", - добавил Феллайни.