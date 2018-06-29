Дельф отлучился с Чемпионата Мира на роды жены

Как и ожидалось, полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф покинул лагерь сборной Англии на Чемпионате Мира, чтобы присутствовать на родах своей жены.

Отправляясь на турнир в Россию, Дельф заранее договорился с главным тренером Гаретом Саутгейтом, что сможет ненадолго отлучиться на родину, где на свет должен появиться третий ребенок Фабиана.



Накануне 28-летний Дельф целиком сыграл заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 против Бельгии и теперь, получив весточку от супруги Натали, срочно улетает домой, сообщает Sky Sports.



Поскольку роды ожидаются в субботу, участие Фабиана в матче 1/8 финала против Колумбии во вторник выглядит маловероятным.