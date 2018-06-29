"Саутгемптон" подтвердил трансфер Эльюнусси

"Саутгемптон" совершил свое первое приобретение этим летом, купив за 16 миллионов фунтов нападающего "Базеля" Мохамеда Эльюнусси.

На протяжении двух последних лет "Саутгемптон" испытывал колоссальные проблемы в атаке. По-настоящему ярко на "Сент-Мэри" играет лишь Чарли Остин, но того просто замучили травмы.



Решить трудности с реализацией моментов будет призван 23-летний Эльюнусси. В 83 матчах за "Базель" норвежец отличился 23 раза, напоминает издание Daily Mail.



Сегодня Мохамед прошел медицинское обследование в "Саутгемптоне", после чего подписал контракт на пять лет. Помимо позиции центрального нападающего, Эльюнусси может сыграть на любом из флангов.