"Саутгемптон" подтвердил трансфер Эльюнусси
"Саутгемптон" совершил свое первое приобретение этим летом, купив за 16 миллионов фунтов нападающего "Базеля" Мохамеда Эльюнусси.
На протяжении двух последних лет "Саутгемптон" испытывал колоссальные проблемы в атаке. По-настоящему ярко на "Сент-Мэри" играет лишь Чарли Остин, но того просто замучили травмы.
Решить трудности с реализацией моментов будет призван 23-летний Эльюнусси. В 83 матчах за "Базель" норвежец отличился 23 раза, напоминает издание Daily Mail.
Сегодня Мохамед прошел медицинское обследование в "Саутгемптоне", после чего подписал контракт на пять лет. Помимо позиции центрального нападающего, Эльюнусси может сыграть на любом из флангов.
29.06.2018 15:55
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Норвежец от души
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