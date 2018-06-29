Гивен вошел в тренерский штаб Лэмпарда в "Дерби"

Шей Гивен Бывший голкипер "Манчестер Сити" и сборной Ирландии Шей Гивен стал тренером вратарей в "Дерби".

Напомним, что после окончания сезон клуб, выступающий в Чемпионшипе, возглавил бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард. Сегодня легенда "синих" определился со своими помощниками.

В штаб Фрэнка вошли бывший тренер "Челси" по физической подготовке Крис Джонс, экс-аналитик "Манчестер Сити" Стивен Рэндс и, собственно, 42-летний Гивен. Для Шея это будет первая работа в футболе после завершения игровой карьеры в 2017 году.

"Я давно знаю Шею и всегда считал его отличным голкипером. Он показывал невероятный уровень игры, а сейчас получил лицензию для работы тренером вратарей. Я рад, что он будет частью нашей команды", - сообщил Лэмпард официальному сайту "Дерби".




Метки Гивен, Дерби, Лэмпард, тренеры

Автор foxmcfc   

Дата 29.06.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. winnerd 29.06.2018 15:26 # winnerd
    ипать Лэмпс собирает бригаду.....скоро всех забаранят в кока-кола шипе

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  2. rhymo 29.06.2018 15:17 # rhymo
    давно знаю Шею. нормально вы Шей просклоняли

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