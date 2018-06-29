Гивен вошел в тренерский штаб Лэмпарда в "Дерби"

Бывший голкипер "Манчестер Сити" и сборной Ирландии Шей Гивен стал тренером вратарей в "Дерби".

Напомним, что после окончания сезон клуб, выступающий в Чемпионшипе, возглавил бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард. Сегодня легенда "синих" определился со своими помощниками.



В штаб Фрэнка вошли бывший тренер "Челси" по физической подготовке Крис Джонс, экс-аналитик "Манчестер Сити" Стивен Рэндс и, собственно, 42-летний Гивен. Для Шея это будет первая работа в футболе после завершения игровой карьеры в 2017 году.



"Я давно знаю Шею и всегда считал его отличным голкипером. Он показывал невероятный уровень игры, а сейчас получил лицензию для работы тренером вратарей. Я рад, что он будет частью нашей команды", - сообщил Лэмпард официальному сайту "Дерби".