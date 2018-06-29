"Челси" отказался продавать Виллиана в "Барселону"

"Челси" отклонил предложение "Барселоны" о покупке вингера "синих" Виллиана.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне "Барселона" сделала дубль, выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, в каталонском клубе хотят увеличить глубину составу. Ради этого "сине-гранатовые" были готовы заплатить 50 миллионов фунтов за Виллиана.



Как сообщает Sky Sports, представители игрока даже побывали на днях в Барселоне, однако "Челси" на предложение своих коллег ответил отказом. Продавать 29-летнего вингера "синие" не собираются.



Тем не менее, уход Виллиана в другой клуб еще возможен. Есть вероятность, что после завершения Чемпионата Мира со своим предложением обратится "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо давно заинтересован в покупке бразильца.