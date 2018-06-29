Джеррард хочет вернуть Дэвиса в "Рейнджерс"

Новый тренер шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард работает над возвращением в клуб капитана "Саутгемптона" Стивена Дэвиса.

В клубе из Глазго Дэвис провел в свое время шесть лет, отыграл 152 матча во всех турнирах, завоевал два Кубка Шотландии и три Кубка Шотландской Лиги. Затем Стивен уехал покорять Премьер-Лигу.



Став капитаном "Саутгемптона", в прошлом сезоне 33-летний Дэвис столкнулся со множеством травм. Из-за проблем со здоровьем североирландец провел всего один матч под руководством главного тренера "святых" Марка Хьюза.



Понимая, что "Саутгемптон" уже не особо рассчитывает на ветерана, "Рейнджерс" хочет вернуть полузащитника обратно. Как сообщает Sky Sports, прямо сейчас клуб из Глазго ведет переговоры о покупке Дэвиса.