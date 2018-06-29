"Ливерпуль" в поисках "нового Мохамеда Салаха"

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур заявил, что его клуб находится в поисках "нового Мохамеда Салаха".

Прошлым летом "красным" удалось приобрести Салаха без особой борьбы и за вполне адекватную цену. Этот трансфер стал большой удачей для мерсисайдского клуба, ведь в своем дебютном сезоне Мохамед забил 44 гола.



По словам Мура, "Ливерпуль" продолжит крупно инвестировать в состав, пытаясь составить конкуренцию грандам мирового футбола. Питер надеется, что "красным" удастся отыскать еще не один бриллиант на трансферном рынке.



"Мы живем в мире, где тебе ничего не выиграть, если твоя футбольная команда не стоит 500 миллионов фунтов. Для нас критично поспевать за клубами вроде "Манчестер Юнайтед", "Барселоны", ПСЖ и "Реала", у каждого из которых слегка иная бизнес-модель, потому что, если мы не будем поспевать, то не сможем с ними конкурировать".



"Мы гордимся тем, что владеем самым дорогим защитником в мире в лице Виргила Ван Дейка стоимостью 75 миллионов фунтов. Но эти деньги не упали на нас с неба. Уметь их зарабатывать — это жизненно важно. Почему? Потому что мы инвестируем эти деньги в команду".



"Наша приоритетная цель — передать каждый фунт, евро, доллар Юргену Клоппу, скаутам, нашему спортивному директору и сказать, чтобы они пошли и купили лучших игроков, нашли нового Мохамеда Салаха".



"Ты должен пойти и укрепить оборону, как это сделали мы с помощью Виргила Ван Дейка. Ты должен пойти и обнаружить Наби Кейта, как это сделали мы, подписав его на год раньше и оставив в Германии, чтобы на этой неделе он присоединился к нам".



"Это нельзя сделать дешево. Ставки в этой игре высоки. Необходимо, чтобы ты постоянно инвестировал все заработанные средства", — цитирует Мура Liverpool Echo.