Эллардайс считает, что переезд в Америку пойдет Руни на пользу

Бывший тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс уверен в том, что Уэйн Руни принял правильное решение, перейдя в "Ди Си Юнайтед".

Проведя всего один сезон в родном "Эвертоне" после возвращения из "Манчестер Юнайтед", накануне 32-летний Руни присоединился к клубу МЛС. Уэйн решился на этот шаг, поняв, что его игровая практика на "Гудисон Парк" будет только снижаться.



Эллардайс, регулярно менявший Руни в прошлом сезоне, одобряет столь смелое решение экс-капитана сборной Англии. По мнению Большого Сэма, Уэйн осознал, что уже не тянет уровень Премьер-Лиги.

"При мне он редко пропускал матчи, но мы частенько меняли его, потому что я и тренерский штаб чувствовали, что он устал".



"После столь длительной карьеры на таком уровне, как у Уэйна, всегда наступает момент, когда тебе уже за 30, а требования Премьер-Лиги к физической готовности продолжают расти. Вопрос в том, насколько тебе комфортно от этого. Собираешься ли ты продолжать играть в каждом матче или готов сидеть на лавке?"



"Вероятно, он поговорил с новым тренером и понял, что будет играть не так регулярно, как ему хотелось бы, поэтому он собрался в Америку за новым опытом".



"У меня не было абсолютно никаких проблем с Уэйном Руни. Будучи профессионалом, он принимал мои решения. Конечно, иногда он расстраивался, когда его меняли. Думаю, больше он был раздражен собой, чем мной. Это отличный переход для него", — сообщил Эллардайс talkSPORT.