Саутгейт: "Было бы глупо выпустить Кейна на 50 минут, чтобы он получил травму"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему так и не решился выпустить нападающего Харри Кейна на матч Чемпионата Мира против Бельгии.

За несколько дней до заключительного матча группового этапа авторитетное издание The Guardian уверяло, что Саутгейт сохранит Кейна в стартовом составе "трех львов".



Утверждалось, что Саутгейт не хочет лишать команду капитана, а самого Харри — возможности укрепить свое лидерство в споре бомбардиров ЧМ-2018.



Однако эти ожидания не оправдались, и за поражением 0:1 Кейн наблюдал со скамейки запасных. После матча Саутгейту пришлось объяснить, почему он так поступил.



"Он великолепно отреагировал на мое решение. Его приоритетом, как и нашим, является команда, и он понял, что мы собираемся делать".



"Сыграй Харри Кейн 50 минут сегодня вечером и получи травму, это было бы глупо. Он нападающий мирового уровня, и мы хотим, чтобы он был готов к Колумбии".



"Никто из нас не знает, является ли выход со второго места из группы преимуществом. Мы должны подготовиться к захватывающей стадии на вылет. Нашей целью был выход из группы, и мы справились с этим", — цитирует Саутгейта Daily Star.