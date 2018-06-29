Саутгейт: "Было бы глупо выпустить Кейна на 50 минут, чтобы он получил травму"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему так и не решился выпустить нападающего Харри Кейна на матч Чемпионата Мира против Бельгии.
За несколько дней до заключительного матча группового этапа авторитетное издание The Guardian уверяло, что Саутгейт сохранит Кейна в стартовом составе "трех львов".
Утверждалось, что Саутгейт не хочет лишать команду капитана, а самого Харри — возможности укрепить свое лидерство в споре бомбардиров ЧМ-2018.
Однако эти ожидания не оправдались, и за поражением 0:1 Кейн наблюдал со скамейки запасных. После матча Саутгейту пришлось объяснить, почему он так поступил.
"Он великолепно отреагировал на мое решение. Его приоритетом, как и нашим, является команда, и он понял, что мы собираемся делать".
"Сыграй Харри Кейн 50 минут сегодня вечером и получи травму, это было бы глупо. Он нападающий мирового уровня, и мы хотим, чтобы он был готов к Колумбии".
"Никто из нас не знает, является ли выход со второго места из группы преимуществом. Мы должны подготовиться к захватывающей стадии на вылет. Нашей целью был выход из группы, и мы справились с этим", — цитирует Саутгейта Daily Star.
29.06.2018 10:00
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