Леманн объяснил провал Озила на Чемпионате Мира

Экс-помощник главного тренера "Арсенала" Йенс Леманн считает, что неудачная игра полузащитника Месута Озила за сборную Германии на Чемпионате Мира в России имеет прямое отношение к "канонирам".

Как известно, действующие чемпионы Мира досрочно завершили свое выступление на ЧМ-2018, заняв последнее место в своей группе. Одним из козлов отпущения после столь оглушительной неудачи был сделан Озил — как это нередко бывает в "Арсенале".



Леманн, от услуг которого новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери решил отказаться, считает, что Месут просто слишком мало тренировался по ходу минувшего сезона, чтобы ударно провести Чемпионат Мира.



"Естественно, в прошлом сезоне я наблюдал за критикой в его адрес с очень близкого расстояния. Оказывается, если ты хочешь хорошо сыграть на Чемпионате Мира, то начинать нужно не за две-три недели до турнира".



"Начинать нужно в предсезонный период — ты должен войти в ритм и хорошо провести подготовку к сезону, заложив фундамент. Тебе нужно много практиковаться, тебе нужно принимать участие в матчах, а Месут показал себя весьма склонным к травмам игроком".



"Я помню последние три матча "Арсенала", и он не только не мог играть, но даже тренироваться. Зимой, в январе и феврале, он провел не так много тренировок".



"Если игрок отправляется на турнир в таком состоянии, это всегда становится его недостатком", — сообщил Леманн talkSPORT.