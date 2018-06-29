Леманн объяснил провал Озила на Чемпионате Мира
Экс-помощник главного тренера "Арсенала" Йенс Леманн считает, что неудачная игра полузащитника Месута Озила за сборную Германии на Чемпионате Мира в России имеет прямое отношение к "канонирам".
Как известно, действующие чемпионы Мира досрочно завершили свое выступление на ЧМ-2018, заняв последнее место в своей группе. Одним из козлов отпущения после столь оглушительной неудачи был сделан Озил — как это нередко бывает в "Арсенале".
Леманн, от услуг которого новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери решил отказаться, считает, что Месут просто слишком мало тренировался по ходу минувшего сезона, чтобы ударно провести Чемпионат Мира.
"Естественно, в прошлом сезоне я наблюдал за критикой в его адрес с очень близкого расстояния. Оказывается, если ты хочешь хорошо сыграть на Чемпионате Мира, то начинать нужно не за две-три недели до турнира".
"Начинать нужно в предсезонный период — ты должен войти в ритм и хорошо провести подготовку к сезону, заложив фундамент. Тебе нужно много практиковаться, тебе нужно принимать участие в матчах, а Месут показал себя весьма склонным к травмам игроком".
"Я помню последние три матча "Арсенала", и он не только не мог играть, но даже тренироваться. Зимой, в январе и феврале, он провел не так много тренировок".
"Если игрок отправляется на турнир в таком состоянии, это всегда становится его недостатком", — сообщил Леманн talkSPORT.
29.06.2018 09:00
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После нового контракта Озил совсем дурака принялся валять, поэтому Леманн прав.
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Неудачная игра полузащитника Месута Озила за сборную Германии на Чемпионате Мира в России имеет прямое отношение к "канонирам".
Михайло, ты грёбанный пенс. В заблуждение вводишь. Арсенал тут не при чём, а именно травмы Озила. Так то он в Арсенале всегда божит
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Лучше бы объяснил провал сборной Германии!
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