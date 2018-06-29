"Эвертон" нацелился на Кирана Тирни

"Эвертон" готов вступить в борьбу за левого защитника "Селтика" Кевина Тирни.

Этим летом мерсисайдский клуб обзавелся новым главным тренером и новым спортивным директором, но Марку Силва и Марсель Брандс до сих пор не совершили ни одного приобретения, вдобавок накануне проводив в "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни.



Связывают с переездом в МЛС и Лейтона Бэйнса, но как бы ни сложилась судьба ветерана, "ирискам" все равно необходим еще один левый защитник, ведь Бэйнсу уже 33 года.



Как утверждает Daily Mirror, в качестве перспективного преемника для Бэйнса Силва видит как раз Тирни, за которым по ходу минувшего сезона наблюдали едва ли не все большие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



"Эвертон" не смущает даже то обстоятельство, что в октябре 21-летний шотландец заключил с "Селтиком" новый контракт на три года. В скором времени "ириски" планируют выдвинуть свое предложение о покупке Кирана.