Саутгейт: "Впереди важнейший матч за десятилетие для Англии"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал матч 1/8 финала Чемпионата Мира против Колумбии "важнейшим за десятилетие" для "трех львов".

Потерпев минимальное поражение в Калининграде от Бельгии, англичане финишировали на втором месте в Группе G. По словам Саутгейта, его подопечные не играли в поддавки, чтобы облегчить свой путь в плей-офф. Гарет доволен, как выложилась команда, и уже находится в предвкушении назначенной на вторник встречи с колумбийцами.



"Думаю, это была довольно равная игра. Думаю, отрезками они чуть лучше контролировали мяч, чем мы, и в первом тайме имели лучше моменты. Но во втором мы создали пару действительно хороших моментов".



"Это было хорошее испытание, но одним глазом мы были на стадии плей-офф. Мы ощущали желание выиграть этот матч, однако впереди важнейший матч за десятилетие для нас. Мы должны были поберечь наших игроков".



"Мы хотим выигрывать матчи, и мы не рады уходить с поля побежденными. Думаю, сыгравшие сегодня вечером игроки отдали абсолютно все силы и постоянно пытались обострить игру", — цитирует Саутгейта The Guardian.