"Челси" близок к покупке Головина

Первым приобретением "Челси" в это трансферное окно может стать полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.

Головина упорно сватают в Премьер-Лигу с тех пор, как по ходу минувшего сезона "Арсенал" столкнулся с ЦСКА в плей-офф Лиги Европы. Александр не смог помешать вылету "армейцев" из турнира, но произвел очень хорошее впечатление своей игрой.



На домашнем для россиян Чемпионате Мира 22-летний Головин лишь укрепил свою репутацию и теперь имеет все шансы продолжить карьеру в одном из больших европейских клубов.



До сих пор главным претендентом на Александра считался "Ювентус", который предложил за игрока 20 миллионов евро (18 млн. фунтов) плюс 3 млн. евро в виде бонусов.



Однако Goal стало известно, что "Челси" вышел в фавориты борьбы за Головина после встречи с агентом футболиста. Также "синие" заверили ЦСКА, что готовы перебить предложение "Ювентуса".



Сообщается, что теперь "Ювентус" практически признал свое поражение в борьбе за россиянина, которого ЦСКА оценивает в 30 млн. евро (27 млн. фунтов).



Неопределенность с позицией главного тренера в "Челси" не должна стать помехой к этому трансферу. На "Стэмфорд Бридж" полны уверенности, что в скором времени Маурицио Сарри примет управление над командой. Кандидатура Головина с итальянским специалистом уже согласована.