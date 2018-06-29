"Челси" близок к покупке Головина

Александр Головин Первым приобретением "Челси" в это трансферное окно может стать полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.

Головина упорно сватают в Премьер-Лигу с тех пор, как по ходу минувшего сезона "Арсенал" столкнулся с ЦСКА в плей-офф Лиги Европы. Александр не смог помешать вылету "армейцев" из турнира, но произвел очень хорошее впечатление своей игрой.

На домашнем для россиян Чемпионате Мира 22-летний Головин лишь укрепил свою репутацию и теперь имеет все шансы продолжить карьеру в одном из больших европейских клубов.

До сих пор главным претендентом на Александра считался "Ювентус", который предложил за игрока 20 миллионов евро (18 млн. фунтов) плюс 3 млн. евро в виде бонусов.

Однако Goal стало известно, что "Челси" вышел в фавориты борьбы за Головина после встречи с агентом футболиста. Также "синие" заверили ЦСКА, что готовы перебить предложение "Ювентуса".

Сообщается, что теперь "Ювентус" практически признал свое поражение в борьбе за россиянина, которого ЦСКА оценивает в 30 млн. евро (27 млн. фунтов).

Неопределенность с позицией главного тренера в "Челси" не должна стать помехой к этому трансферу. На "Стэмфорд Бридж" полны уверенности, что в скором времени Маурицио Сарри примет управление над командой. Кандидатура Головина с итальянским специалистом уже согласована.



Метки Головин, ЦСКА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. olegxit 29.06.2018 07:35 # olegxit
    Не потянет он в АПЛ

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  2. chelsea-69 29.06.2018 07:22 # chelsea-69
    Это кто вообще такой?

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  3. cezar 29.06.2018 06:39 # cezar
    Если только для скамейки...

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  4. gringo1990 29.06.2018 06:08 # gringo1990
    откуда такая утка?
    Хотя этот парниша на голову получше условного Пейвода

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