Светская хроника за пятницу

"Челси" лидирует в борьбе за Алиссона. Джек Уилшир близок к переходу в "Фенербахче". "Реал" готов обменять Криштиану Роналду на Ромелу Лукаку. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий Альваро Мората настроен уйти из "Челси" этим летом и вернуться в "Реал". (Daily Star)



Опасаясь интереса "Реала" к Тибо Куртуа, "Челси" сделал запрос относительно голкипера "Ромы" Алиссона. "Синие" будут готовы заплатить за бразильца 62 миллиона фунтов, если лишатся своего первого номера. (Marca)



"Челси" нацелился на полузащитника "Интера" Матиаса Весино. (Mediaset Premium)



Полузащитник "Реала" Марсо Асенсио раздумывает над переходом в "Ливерпуль". (Marca)



"Реал" положил глаз на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и готов предложить Криштиану Роналду взамен. (Daily Star)



"Юнайтед" постарается приобрести полузащитника "Реала" Тони Крооса. (AS)



"Интер" готов продать защитника Милана Шкриниара в "Юнайтед" только за 70 млн. фунтов, отклонив предложение "красных дьяволов" в 57 млн. (Gazzetta Dello Sport )



"Юнайтед" хочет получить от "Тоттенхэма" более 60 млн. фунтов за нападающего Антони Мартиаля, однако "шпоры" считают такую цену "глупой". При этом сам игрок желает присоединиться к команде Маурисио Почеттино. (Manchester Evening News)



Экс-полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир присоединится к "Фенербахче" в понедельник. (Sabah)



"Арсенал" завершит приобретение защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса на следующей неделе. (Daily Star)



"Арсенал", "Эвертон" и "Вест Хэм" сражаются за полузащитника "Порту" и сборной Мексики Эктора Эрреру, оцениваемого в 13 млн. фунтов. (Correio da Manha)



"Реал Сосьедад" интересуется защитником "Арсенала" Начо Монреалем. (El Gol Digital)



Бывший защитник "Арсенала" Йохан Джуру хочет вернуться в Премьер-Лигу. (The Sun)



Атакующий полузащитник "Шахтера" Бернард откажет "Вест Хэму" и отправится в Китай. (Sport Italia)



"Вулверхэмптон" решил побороться за защитника "Суонси" Алфи Моусона. (HITC)



"Кристал Пэлас" готов продать своего вингера Андроса Таунсендса в "Ньюкасл" только за 30 млн. фунтов. (The Times)



"Вест Бромвич" в ярости от того, что "Уотфорд" предложил за голкипера Бена Фостера только 1 млн. фунтов. Сами "дрозды" оценивают 35-летнего англичанина в 10-12 млн. (Daily Mirror)



37-летний Эурельо Гомес готовится к уходу из "Уотфорда" в это окно. (ESPN Brasil)



"Бернли" не планирует возвращать нападающего Джея Родригеса из "Вест Бромвича". (Lancashire Telegraph)



"Фулхэм" исключает продажу своих звезд Райана Сессеньона и Том Кэрни. (The Times)



Оцениваемый в 15 млн. фунтов вингер "Ньюкасла" Мэтт Ритчи стал целью для "Мидлсбро" и "Стоука". (The Telegraph)



Другое



"Ливерпуль" открыл тренерскую академию в Гонконге. (Liverpool Echo)



Полузащитник Наби Кейта сам попросил организовать для него тренировку на базе "Ливерпуля" в четверг, хотя к "красным" официально присоединится только 1 июля. (Daily Star)



В возрасте 45 лет из жизни ушел бывший защитник "Тоттенхэма" Горан Буневчевич. (The Independent)



Дональд Трамп пошутил, что Криштиану Роналду опередил бы президента Португалии на выборах. (Daily Mirror)