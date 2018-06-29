Марк Халси рассказал, что однажды показал "горчичник" по просьбе игрока

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Халси рассказал, что однажды показал желтую карточку игроку, который сам его об этом попросил.

Халси обслуживал матчи Премьер-Лиги с 1999 по 2013 год, и в одном из них он согласился помочь игроку, опасавшемуся пропустить дерби из-за перебора желтых карточек. Имя этого футболиста не раскрывается, однако сам инцидент случился в 2011 году.



"Он просто сказал: "Слушай, у нас будет матч во вторник. Если я не получу предупреждение сейчас, а получу его во вторник, то пропущу важное дерби в субботу". Поэтому он просто спросил, могу ли я показать ему желтую карточку. И я правда сделал это".



"Я сказал ему: "Хорошо, у нас остается 10 минут, и когда я назначу штрафной за твой фол — а я знал, что назначу, учитывая характер этого игрока — просто отбрось мяч на 50 ярдов, и я смогу предупредить тебя за несогласие с арбитром".



"Если у тебя впереди большие матчи, и ты на четырех желтых карточках, это означает, что ты можешь схлопотать дисквалификацию. Я просто сказал ему: "Не делай ничего глупого". В конце матча он подошел ко мне и сказал: "Спасибо за это, Марк", — сообщил Халси CNN.