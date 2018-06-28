Англия проиграла Бельгии и финишировала второй в Группе G

Сборная Англии едва ли расстроила своих поклонников, проиграв заключительный матч группового этапа Чемпионата Мира против Бельгии со счетом 0:1.

Относительно победы над Панамой в стартовом составе "трех львов" уцелели лишь Джордан Пикфорд, Джон Стоунс и Рубен Лофтус-Чик. Передышку получил даже капитан Харри Кейн.



Первый опасный момент в матче создали бельгийцы, когда на дальний удар отважился Юри Тилеманс. Пикфорд четко отразил летевший под перекладину мяч.



А вот на 10-й минуте Джордан сыграл не так уверенно. Голкипер англичан должен был забрать мяч внизу, но выпустил снаряд из рук, и спасть команду пришлось уже Гари Кэхиллу, совершив вынос с линии ворот.



Вскоре англичане ответили парой розыгрышей угловых, а также попыткой Джейми Варди пробить головой после подачи Трента Александер-Арнольда с правого фланга — мимо.



После довольного бодрого начала игра успокоилась и вплоть до перерыва протекала в крайне спокойном ключе. Никто никуда не торопился, а бельгийцы отметились лишь тем, что заработали две желтых карточки.



А вот второй тайм начался с гола. На 51-й минуте Аднан Янузай вошел в штрафную по правому краю, оторвался от Данни Роуза и нанес роскошный крученый удар в дальний угол ворот — 0:1.



Англия добавила в активности после пропущенного гола, а на 66-й минуте Маркус Рэшфорд был просто обязан забивать, независимо от турнирной ситуации. Воспользовавшись провалом в обороне бельгийцев, нападающий "Манчестер Юнайтед" вышел на голкипера, но даже не попал в створ.



Англичане неустанно атаковали, но нерешаемых задач перед Бельгией не ставили. Лишь однажды родоначальники футбола могли рассчитывать на гол, однако Маруан Феллайни во вратарской остановил удар вышедшего на замену Данни Уэлбека.



В самой концовке бельгийцы и вовсе едва не удвоили счет, однако Пикфорд отразил мощнейший удар Дриса Мертенса.



За весь матч Англия так толком и не побеспокоила Тибо Куртуа, и эта игра выбивается из того, что подопечные Гарета Саутгейта успели продемонстрировать на турнире в России. В борьбе за второе место бельгийцы оказались менее успешны и теперь рискуют получить более суровый жребий в плей-офф, нежели их соперник.



Сборная Англии — сборная Бельгии — 0:1 (0:0)



Гол: Янузай 51.



Англия: Пикфорд, Джонс, Кэхилл, Стоунс (Магуайр 45), Александер-Арнольд (Уэлбек 79), Дайер, Дельф, Лофтус-Чик, Роуз, Варди, Рэшфорд.



Бельгия: Куртуа, Боята, Дендонкер, Вермален (Компани 74), Шадли, Дембеле, Феллайни, Торган Азар, Тилеманс, Батшуайи, Янузай (Мертенс 86).



Предупреждения: Тилеманс, Дендондкер.