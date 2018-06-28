Англия проиграла Бельгии и финишировала второй в Группе G

Аднан Янузай Сборная Англии едва ли расстроила своих поклонников, проиграв заключительный матч группового этапа Чемпионата Мира против Бельгии со счетом 0:1.

Относительно победы над Панамой в стартовом составе "трех львов" уцелели лишь Джордан Пикфорд, Джон Стоунс и Рубен Лофтус-Чик. Передышку получил даже капитан Харри Кейн.

Первый опасный момент в матче создали бельгийцы, когда на дальний удар отважился Юри Тилеманс. Пикфорд четко отразил летевший под перекладину мяч.

А вот на 10-й минуте Джордан сыграл не так уверенно. Голкипер англичан должен был забрать мяч внизу, но выпустил снаряд из рук, и спасть команду пришлось уже Гари Кэхиллу, совершив вынос с линии ворот.

Вскоре англичане ответили парой розыгрышей угловых, а также попыткой Джейми Варди пробить головой после подачи Трента Александер-Арнольда с правого фланга — мимо.

После довольного бодрого начала игра успокоилась и вплоть до перерыва протекала в крайне спокойном ключе. Никто никуда не торопился, а бельгийцы отметились лишь тем, что заработали две желтых карточки.

А вот второй тайм начался с гола. На 51-й минуте Аднан Янузай вошел в штрафную по правому краю, оторвался от Данни Роуза и нанес роскошный крученый удар в дальний угол ворот — 0:1.

Англия добавила в активности после пропущенного гола, а на 66-й минуте Маркус Рэшфорд был просто обязан забивать, независимо от турнирной ситуации. Воспользовавшись провалом в обороне бельгийцев, нападающий "Манчестер Юнайтед" вышел на голкипера, но даже не попал в створ.

Англичане неустанно атаковали, но нерешаемых задач перед Бельгией не ставили. Лишь однажды родоначальники футбола могли рассчитывать на гол, однако Маруан Феллайни во вратарской остановил удар вышедшего на замену Данни Уэлбека.

В самой концовке бельгийцы и вовсе едва не удвоили счет, однако Пикфорд отразил мощнейший удар Дриса Мертенса.

За весь матч Англия так толком и не побеспокоила Тибо Куртуа, и эта игра выбивается из того, что подопечные Гарета Саутгейта успели продемонстрировать на турнире в России. В борьбе за второе место бельгийцы оказались менее успешны и теперь рискуют получить более суровый жребий в плей-офф, нежели их соперник.

Сборная Англии — сборная Бельгии — 0:1 (0:0)

Гол: Янузай 51.

Англия: Пикфорд, Джонс, Кэхилл, Стоунс (Магуайр 45), Александер-Арнольд (Уэлбек 79), Дайер, Дельф, Лофтус-Чик, Роуз, Варди, Рэшфорд.

Бельгия: Куртуа, Боята, Дендонкер, Вермален (Компани 74), Шадли, Дембеле, Феллайни, Торган Азар, Тилеманс, Батшуайи, Янузай (Мертенс 86).

Предупреждения: Тилеманс, Дендондкер.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Бельгии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2018 22:55

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Последние комментарии:




  1. dormidont 28.06.2018 23:22 # dormidont
    Скамо6лядский прайд опят солоноватого принял (С) Крiiс Не Виль

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  2. mancityman 28.06.2018 23:12 # mancityman
    https://www.youtube.com/watch?v=PrunfTTId-c
    валминчик, родненький, нашел твою любимую песню.

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  3. wengerrrro 28.06.2018 23:09 # wengerrrro
    губерниев пздц эксперт футбольный

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  4. staryi-eblan 28.06.2018 23:06 # staryi-eblan
    Не знаю, что написать

    А, это, Е=см в канаде

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  5. hollywood-hoe 28.06.2018 23:00 # hollywood-hoe
    Ну хз даже, Колумбию далеко не факт, что пройдут. С япошками проще было бы

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  6. wengerrrro 28.06.2018 22:59 # wengerrrro
    норм щас в раздевалке анусая е6ут за его гол ахаха

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  7. brown-ale 28.06.2018 22:58 # brown-ale
    Этот момент, когда с поражением можно поздравить!

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  8. wengerrrro 28.06.2018 22:58 # wengerrrro
    вообще пох, молодцы что не стали выепываться и выбрали лучшую сетку

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  9. suddenly 28.06.2018 22:56 # suddenly
    Англия не показала в этом матче ни чего...

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