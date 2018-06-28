Моуриньо рассчитывает еще на два приобретения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет совершить еще два приобретения в остатке трансферного окна.

Ранее этим летом "красные дьяволы" заручились услугами крайнего защитника Диогу Далота и полузащитника Фреда. При этом "Юнайтед" пока удерживает всех игроков первой команды, не считая завершившего карьеру Майкла Кэррика.



Накануне также стало известно, что "дьяволы" близки к подписанию нового двухлетнего контракта с полузащитником Маруаном Феллайни, который уже 1 июля может стать свободным агентом, если так и не заключит эту сделку.



Тем не менее, Моуриньо продолжает требовать усиление от своего исполнительного директора Эда Вудворда. Как сообщает The Times, в остатке окна Жозе надеется заполучить в свою команду центрального защитника и левого защитника.



Изначально приоритетными целями "Юнайтед" на эти позиции были Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма" и Алекс Сандро из "Ювентуса", однако за обоих игроков были выставлены чрезмерные ценники, и теперь Вудворд активно работает над альтернативными вариантами.



Также сообщается, что Вудворд настроен завершить комплектацию состава на новый сезон к 15 июля, когда команда Моуриньо улетает в турне по Америке.