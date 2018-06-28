Терри тренируется на базе "Челси"

Джон Терри Защитник Джон Терри вышел из отпуска и приступил к тренировкам на базе своего бывшего клуба "Челси".

Напомним, Терри ушел со "Стэмфорд Бридж" лишь год назад, откликнувшись на приглашение главного тренера "Астон Виллы" Стива Брюса.

37-летний англичанин великолепно себя проявил в бирмингемском клубе, хотя и не смог помочь "вилланам" вернуться в Премьер-Лигу с первой попытки.

Терри покинул "Астон Виллу" сразу после поражения в финале плей-офф Чемпионшипа от "Фулхэма", и пока нет никаких намеков на то, что ветеран собирается завершать игровую карьеру.

Находясь в статусе свободного агента, Терри не нашел лучшего места, чем "Челси", чтобы начать подготовку к новому сезону. Опубликована в инстаграме запись свидетельствует, что Джон даже вновь примерил тренировочную форму "синих".

Добавим, что вместе с Терри в четверг Кобхэме занимались полузащитник "Челси" Итан Ампаду и вингер женской команды "синих" Карен Кэрни.



Метки Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 28.06.2018 21:54 # brown-ale
    Внедряется в женскую команду. Скоро станет их тренером и будет бороться за каждое очко.

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  2. mancityman 28.06.2018 21:11 # mancityman
    Просто он соскучился по родным унитазам.

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