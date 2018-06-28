"Саутгемптон" готов продать Фрэйзера Форстера
"Саутгемптон" готов выслушать предложения по голкиперу Фрэйзеру Форстеру.
Если два года назад Форстер конкурировал за место основного вратаря сборной Англии, то теперь на него не рассчитывает даже "Саутгемптон". Последний раз 30-летний голкипер выходил на поле еще на Boxing Day.
Как сообщает Sky Sports, главный тренер "святых" Марк Хьюз не видит Фрэйзера в своих планах на предстоящий сезон, хотя только год назад англичанин заключил новый контракт на пять с половиной лет.
Более того, "Саутгемптон" готов избавиться от Форстера, сделав ставку на Алекса Маккарти. На роль же запасного страха ворот "святые" рассматривают молодого Ангуса Ганна из "Манчестер Сити".
28.06.2018 20:00
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