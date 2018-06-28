Арсена Венгера сватают в сборную Германии

Фиаско сборной Германии на Чемпионате Мира в России может подарить экс-тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру возможность попробовать себя на международном уровне.

Проиграв накануне сборной Южной Кореи со счетом 2:0, Германия заняла последнее место в своей группе и не вышла в плей-офф мундиаля. Таким образом, подопечные Йоахима Лева лишились шансов защитить чемпионское звание.



Естественно, что после столь оглушительной неудачи Лев оказался под громадным давлением. 58-летний специалист, лишь в мае продливший свой контракт до 2022 года, уже заявил, что готов к увольнению, если так решит Федерация футбола.



Как сообщает Football.London, наиболее вероятным сменщиком Лева букмекеры считают Венгера, который находится в поисках новой работы после своего ухода из "Арсенала" в конце прошлого сезона.



Ранее Арсена связывали с назначением в ПСЖ и "Реале", однако эти клубы отдали предпочтение Томасу Тухелю и Хулену Лопетеги, соответственно.



Таким образом, сейчас для Венгера нет больших вакансий на клубном уровне, и это может побудить его на работу с национальной командой. Ранее 68-летний француз говорил, что открыт ко всем вариантам — в том числе к работе в качестве директора.