Арсена Венгера сватают в сборную Германии

Месут Озил и Арсен Венгер Фиаско сборной Германии на Чемпионате Мира в России может подарить экс-тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру возможность попробовать себя на международном уровне.

Проиграв накануне сборной Южной Кореи со счетом 2:0, Германия заняла последнее место в своей группе и не вышла в плей-офф мундиаля. Таким образом, подопечные Йоахима Лева лишились шансов защитить чемпионское звание.

Естественно, что после столь оглушительной неудачи Лев оказался под громадным давлением. 58-летний специалист, лишь в мае продливший свой контракт до 2022 года, уже заявил, что готов к увольнению, если так решит Федерация футбола.

Как сообщает Football.London, наиболее вероятным сменщиком Лева букмекеры считают Венгера, который находится в поисках новой работы после своего ухода из "Арсенала" в конце прошлого сезона.

Ранее Арсена связывали с назначением в ПСЖ и "Реале", однако эти клубы отдали предпочтение Томасу Тухелю и Хулену Лопетеги, соответственно.

Таким образом, сейчас для Венгера нет больших вакансий на клубном уровне, и это может побудить его на работу с национальной командой. Ранее 68-летний француз говорил, что открыт ко всем вариантам — в том числе к работе в качестве директора.



Метки Арсенал, Венгер, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2018 19:00

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  1. nestea 28.06.2018 19:49 # nestea
    Ну а смысл? 4 место Германия и Лёвом заняла)

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  2. scouser2005 28.06.2018 19:28 # scouser2005
    Из-за Озила что ли?

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  3. mancunia-planet 28.06.2018 19:24 # mancunia-planet
    та нахер ему надо

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  4. brown-ale 28.06.2018 19:24 # brown-ale
    Вот теперь Лено усадит на лавку Нойера!

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  5. sisyazavr 28.06.2018 19:04 # sisyazavr
    Вначале надо уволить Йохима, а потом думать об этом маразматике.

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