Арсена Венгера сватают в сборную Германии
Фиаско сборной Германии на Чемпионате Мира в России может подарить экс-тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру возможность попробовать себя на международном уровне.
Проиграв накануне сборной Южной Кореи со счетом 2:0, Германия заняла последнее место в своей группе и не вышла в плей-офф мундиаля. Таким образом, подопечные Йоахима Лева лишились шансов защитить чемпионское звание.
Естественно, что после столь оглушительной неудачи Лев оказался под громадным давлением. 58-летний специалист, лишь в мае продливший свой контракт до 2022 года, уже заявил, что готов к увольнению, если так решит Федерация футбола.
Как сообщает Football.London, наиболее вероятным сменщиком Лева букмекеры считают Венгера, который находится в поисках новой работы после своего ухода из "Арсенала" в конце прошлого сезона.
Ранее Арсена связывали с назначением в ПСЖ и "Реале", однако эти клубы отдали предпочтение Томасу Тухелю и Хулену Лопетеги, соответственно.
Таким образом, сейчас для Венгера нет больших вакансий на клубном уровне, и это может побудить его на работу с национальной командой. Ранее 68-летний француз говорил, что открыт ко всем вариантам — в том числе к работе в качестве директора.
28.06.2018 19:00
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Ну а смысл? 4 место Германия и Лёвом заняла)
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Из-за Озила что ли?
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та нахер ему надо
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Вот теперь Лено усадит на лавку Нойера!
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Вначале надо уволить Йохима, а потом думать об этом маразматике.
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