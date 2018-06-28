"Ди Си Юнайтед" подтвердил трансфер Руни

Клуб МЛС "Ди Си Юнайтед" подтвердил приобретение бывшего полузащитника "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни.

Только прошлым летом Уэйн вернулся на "Гудисон Парк" после 12 лет, проведенных за "Манчестер Юнайтед". Руни рассчитывал на достойное завершение карьеры в родном клубе, однако осознал, что больше не тянет уровень Премьер-Лиги.



В частном порядке новый рулевой "Эвертона" Марку Силва сообщил, что не видит 32-летнего полузащитника в своих планах на сезон. Убедившись, что в Мерсисайде на него не рассчитывают, Руни договорился о трансфере в "Ди Си Юнайтед".



Сегодня бывший капитан сборной Англии заключил с клубом МЛС контракт на 3,5 года. Дебютировать за "Ди Си Юнайтед" Руни сможет 14 июля в поединке с "Ванкувером".



"Переезд в Америку и выступления в МЛС открывают для меня новую главу в карьере. Я хочу добиться успеха здесь и собираюсь выложиться по максимуму. Я остался под впечатлением от инфраструктуры клуба, и теперь мне не терпится выйти на поле", - сообщил Руни.