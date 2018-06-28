Милинкович-Савич будет рад, если останется в "Лацио"

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич намекнул, что откажется от перехода в "Манчестер Юнайтед" и останется в римском клубе.

После вылета сборной Сербии с Чемпионата Мира у главной звезды "Лацио" появилось время, чтобы поразмышлять над своим будущим. Известно, что серьезный интерес к Сергею проявляют "Юнайтед и "Ювентус".



Судя по высказыванию игрока после поражения от Бразилии, спешить с решением он не собирается. Милинкович-Савич не расстроится, если "Лацио" не удастся его продать в это трансферное окно.



"Сначала я отдохну, а затем вернусь в Рим. Если я останусь в "Лацио", то буду этому более чем рад. Я обжился в этом городе, а с этим клубом меня связывает контракт", - сообщил Милинкович-Савич Mediaset.