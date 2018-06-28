"Арсенал" не упустит Лукаса Торрейру

Вопреки появившимся в прессе слухам, переход опорного полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры в "Арсенал" не должен сорваться.

Ранее в июне президент "Сампдории" Массимо Ферреро заявил, что он "уже продал" Торрейру, косвенно подтвердив слухи о достигнутой договоренности с лондонским клубом.



Накануне же в прессе появилась информация, что "Сампдория", наблюдая за отличной игрой Лукаса в составе сборной Уругвая на Чемпионате Мира, решила отказаться от сделки с "канонирами" и найти более щедрого покупателя.



Однако The Telegraph уверяет, что переживать не стоит. После возвращения из России 22-летний Торрейра должен завершить свой переход в "Арсенал" стоимостью 26 миллионов фунтов.



Одной из главных проблем "Арсенала" последних лет было отсутствие чистокровного опорника. Именно такого игрока новый тренер "канониров" Унаи Эмери видит в Лукасе, которого он планирует использовать позади Аарона Рэмси и Гранита Джаки — своей основной связки в центре поля.