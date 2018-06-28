"Юнайтед" и "Челси" претендуют на Левандовски
Нападающий Роберт Левандовски по-прежнему настроен покинуть "Баварию" и для продолжения карьеры рассматривает варианты с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
В прошлом месяце издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что Левандовски провел секретную встречу в Мюнхене со своим агентом Пини Захави, чтобы организовать "побег" из "Баварии".
Спустя менее чем две недели Захави публично заявил, что его клиент нуждается в новом вызове и оттого должен непременно покинуть "Баварию" в это трансферное окно.
В статус одного из фаворитов в борьбе за бомбардира был возведен "Юнайтед", однако сейчас France Football сообщает, что "Челси" тоже установил контакт с Захави и выразил желание приобрести Роберта.
Утверждается, что "синие" готовы пригласить Левандовски, в августе отмечающего свое 30-летие, на место Альваро Мораты, который невыразительно провел свой дебютный сезон и теперь доступен для трансфера.
В данный момент Захави продолжает работать над уходом своего клиента из "Баварии". Угрозой представителям Премьер-Лиги может стать "Реал", к которому лежат личные симпатии игрока сборной Польши.
28.06.2018 16:00
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А Кутепов, тем временем, может отправиться к "молотобойцам"))
"Игра Ильи Кутепова в составе сборной России на чемпионате мира по футболу, определённо впечатлила скаутов европейских команд. Теперь на 24-летнего защитника московского Спартака претендует целый ряд команд.
Главным претендентом на покупку Ильи Кутепова сейчас является итальянская Фиорентина. По сообщению Tuttomercatoweb «фиалки» серьёзно заинтересованы в приобретении молодого защитника, сыгравшего во всех трёх матчах группового этапа чемпионата мира по футболу. Но, если Фиорентина действительно захочет купить этого футболиста, ей придётся выдержать конкуренцию со стороны представителей других элитных футбольных чемпионатов. В частности, об интересе к Илье Кутепову объявили представители французского Лиона, английского Вест Хэма и немецкого РБ Лейпциг.
Несмотря на серьёзный интерес многих европейских клубов, московский Спартак пока не намерен расставаться со своим молодым защитником, имеющим российский паспорт."
источник: overbetting.net
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в 30 лет только свободным агентом...
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Да не отпустят его. Можно забыть про него. Хенесс и Ко ему мозги вправят после возвращения из отпуска
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буду орать если он перейдет туда или туда, ибо и там и там уже есть уг цн, так еще один добавится
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