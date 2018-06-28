"Юнайтед" и "Челси" претендуют на Левандовски

Нападающий Роберт Левандовски по-прежнему настроен покинуть "Баварию" и для продолжения карьеры рассматривает варианты с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что Левандовски провел секретную встречу в Мюнхене со своим агентом Пини Захави, чтобы организовать "побег" из "Баварии".



Спустя менее чем две недели Захави публично заявил, что его клиент нуждается в новом вызове и оттого должен непременно покинуть "Баварию" в это трансферное окно.



В статус одного из фаворитов в борьбе за бомбардира был возведен "Юнайтед", однако сейчас France Football сообщает, что "Челси" тоже установил контакт с Захави и выразил желание приобрести Роберта.



Утверждается, что "синие" готовы пригласить Левандовски, в августе отмечающего свое 30-летие, на место Альваро Мораты, который невыразительно провел свой дебютный сезон и теперь доступен для трансфера.



В данный момент Захави продолжает работать над уходом своего клиента из "Баварии". Угрозой представителям Премьер-Лиги может стать "Реал", к которому лежат личные симпатии игрока сборной Польши.