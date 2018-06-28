"Ливерпуль" и "Челси" договорились о компенсации за Соланке

Спустя год после перехода нападающего Доминика Соланке из "Челси" в "Ливерпуль" два клуба, наконец, договорились о размере компенсации.

Напомним, Соланке находился в системе "синих" с 2004 года. Отчаявшись получить свой шанс на "Стэмфорд Бридж", прошлым летом Доминик отверг предложение о новом контракт и ушел свободным агентом к "красным".



Но поскольку это был переход между двумя английскими клубами, а возраст игрока не превышал 21 год, "Ливерпулю" все равно требовалось заплатить компенсацию — за воспитание футболиста.



Изначально "Челси" оценил своего воспитанника, прошлым летом выигравшего Чемпионат Мира среди 20-летних с юношеской сборной Англии, в 10 миллионов фунтов, тогда как мерсисайдцы были готовы заплатить только 3 млн.



Казалось, решать этот спор будет трибунал, ведь разногласия двух клубов слишком велики, однако спустя 12 месяцев с момента перехода игрока компромисс все-таки был найден. Точная сумма, которую "Ливерпуль" заплатит за Соланке, не разглашается, передает Liverpool Echo.



Добавим, что в минувшем сезоне Соланке отметился шестью появлениями в стартовом составе "красных" и еще 21 раз выходил на замену. Кроме того, Доминик дебютировал за сборную Англии — в товарищеской встрече с бразильцами.