"Ливерпуль" и "Челси" договорились о компенсации за Соланке
Спустя год после перехода нападающего Доминика Соланке из "Челси" в "Ливерпуль" два клуба, наконец, договорились о размере компенсации.
Напомним, Соланке находился в системе "синих" с 2004 года. Отчаявшись получить свой шанс на "Стэмфорд Бридж", прошлым летом Доминик отверг предложение о новом контракт и ушел свободным агентом к "красным".
Но поскольку это был переход между двумя английскими клубами, а возраст игрока не превышал 21 год, "Ливерпулю" все равно требовалось заплатить компенсацию — за воспитание футболиста.
Изначально "Челси" оценил своего воспитанника, прошлым летом выигравшего Чемпионат Мира среди 20-летних с юношеской сборной Англии, в 10 миллионов фунтов, тогда как мерсисайдцы были готовы заплатить только 3 млн.
Казалось, решать этот спор будет трибунал, ведь разногласия двух клубов слишком велики, однако спустя 12 месяцев с момента перехода игрока компромисс все-таки был найден. Точная сумма, которую "Ливерпуль" заплатит за Соланке, не разглашается, передает Liverpool Echo.
Добавим, что в минувшем сезоне Соланке отметился шестью появлениями в стартовом составе "красных" и еще 21 раз выходил на замену. Кроме того, Доминик дебютировал за сборную Англии — в товарищеской встрече с бразильцами.
28.06.2018 15:00
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ахаха, норм 16 лямов срубили на портовых лохах
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1 лям дали за него
Ах ах ах ору с пенсоты)
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Покамест не рыба не мясо
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4 млн отдали.
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Бесплатно, говорили колбасник)) снова Челси провел по губам залупулю, оруу))
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Подрастет, заменит Фирмино.
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Да ну нахуй. Забирайте его обратно.
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Теперь, когда он стал настоящим красным, его прорвёт на голы. Чольси привет.
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На двадцатке сошлись думаю.
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