"Ливерпуль" и "Челси" договорились о компенсации за Соланке

Доминик Соланке Спустя год после перехода нападающего Доминика Соланке из "Челси" в "Ливерпуль" два клуба, наконец, договорились о размере компенсации.

Напомним, Соланке находился в системе "синих" с 2004 года. Отчаявшись получить свой шанс на "Стэмфорд Бридж", прошлым летом Доминик отверг предложение о новом контракт и ушел свободным агентом к "красным".

Но поскольку это был переход между двумя английскими клубами, а возраст игрока не превышал 21 год, "Ливерпулю" все равно требовалось заплатить компенсацию — за воспитание футболиста.

Изначально "Челси" оценил своего воспитанника, прошлым летом выигравшего Чемпионат Мира среди 20-летних с юношеской сборной Англии, в 10 миллионов фунтов, тогда как мерсисайдцы были готовы заплатить только 3 млн.

Казалось, решать этот спор будет трибунал, ведь разногласия двух клубов слишком велики, однако спустя 12 месяцев с момента перехода игрока компромисс все-таки был найден. Точная сумма, которую "Ливерпуль" заплатит за Соланке, не разглашается, передает Liverpool Echo.

Добавим, что в минувшем сезоне Соланке отметился шестью появлениями в стартовом составе "красных" и еще 21 раз выходил на замену. Кроме того, Доминик дебютировал за сборную Англии — в товарищеской встрече с бразильцами.



Метки Ливерпуль, Соланке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1128

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. farot 28.06.2018 15:55 # farot
    ахаха, норм 16 лямов срубили на портовых лохах

    (ответить)

  2. gerrard08 28.06.2018 15:43 # gerrard08
    1 лям дали за него
    Ах ах ах ору с пенсоты)

    (ответить)

  3. mcferson 28.06.2018 15:41 # mcferson
    Покамест не рыба не мясо

    (ответить)

  4. gin 28.06.2018 15:40 # gin
    4 млн отдали.

    (ответить)

  5. bezviz 28.06.2018 15:31 # bezviz
    Бесплатно, говорили колбасник)) снова Челси провел по губам залупулю, оруу))

    (ответить)

  6. brown-ale 28.06.2018 15:17 # brown-ale
    Подрастет, заменит Фирмино.

    (ответить)

  7. only--liverpool 28.06.2018 15:12 # only--liverpool
    Да ну нахуй. Забирайте его обратно.

    (ответить)

  8. largo-winch 28.06.2018 15:09 # largo-winch
    Теперь, когда он стал настоящим красным, его прорвёт на голы. Чольси привет.

    (ответить)

  9. ccchelsea 28.06.2018 15:06 # ccchelsea
    На двадцатке сошлись думаю.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: