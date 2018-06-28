"Кардифф" совершил еще два приобретения

Новичок Премьер-Лиги "Кардифф" приобрел голкипера "Куинз Парк Рейнджерс" Алекса Смитиса и нападающего "Бристоль Сити" Бобби Рида.

28-летний Смитис, сыгравший 109 матчей за КПР после своего перехода из "Хаддерсфилда" в 2015 году, обошелся новичку Премьер-Лиги в 3 миллиона фунтов. Еще 500 тыс. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Алекс известен тем, что в 2012 году помог "Хаддерсфилду" одержать победу над "Шеффилд Юнайтед" в финале плей-офф Лиги Один. А в 2017 Смитис был признан Игроком Года в КПР и по версии болельщиков, и по версии футболистов команды.



Еще одним новичком команды Нила Уорнока стал 25-летний Рид, забивший 19 голов в 46 матчах Чемпионшипа за "Бристоль Сити" в прошлом сезоне и вошедший в символическую сборную Футбольной Лиги.



Таким образом, суммарные траты "Кардиффа" этим летом достигли 28 млн. фунтов. Ранее валлийский клуб также потратился на защитника "Престона" Грега Каннингема и вингера "Норвича" Джоша Мерфи.