Бельгия не будет играть на победу с Англией

Роберто Мартинес Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что победа не будет приоритетной целью для его команды в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 с Англией.

Предматчевые расклады в Группе G таковы, что первая команда квартета может выйти на Бразилию в 1/4 финала турнира, тогда как путь второй видится проще. И если рулевой англичан Гарет Саутгейт заверил, что не будет играть в поддавки, то Мартинес включил режим прагматика.

"Как вы знаете, мы уже пробились в плей-офф, поэтому победа не будет для нас приоритетом в этой игре. Мы хотим лишь хорошо сыграть и позаботиться о тех парнях, что сидят на желтых карточках или получили мелкие травмы".

"Очень важно создать комфортные условия перед плей-офф. Я верю в каждого игрока, поэтому для них наступает момент, когда они могут реально помочь команде и поспособствовать положительному результату", - цитирует Мартинеса ESPN.




Метки Мартинес, сборная Англии, сборная Бельгии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 28.06.2018 13:00

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  1. bes-ter 28.06.2018 14:02 # bes-ter
    Значит скатают 0-0

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  2. gerrard08 28.06.2018 14:00 # gerrard08
    За такую дичь обычно карма наказывает.
    Но это достаточно по скотски лишать таких зрелишь.

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  3. sausage 28.06.2018 13:28 # sausage
    Ссаные твари. Никогда этим бельгийцам ничего не добиться.

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  4. ravi 28.06.2018 13:19 # ravi
    Да ладно? А все ведь думают что будет знатная рубка за место в сетке с бразилами Аргентиной Францией Португалией мексикой и Уругваем, вместо хорватов полумертвых испашек и то одни из выбьют других на пути к этой встрече, и остальными помоями этой сетки. Матч, в котором будет определяется кто забьет больше автоголов

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  5. liverpool-fan22 28.06.2018 13:18 # liverpool-fan22
    Конечно, ведь намного выгоднее выйти со второго места

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