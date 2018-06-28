Бельгия не будет играть на победу с Англией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что победа не будет приоритетной целью для его команды в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 с Англией.

Предматчевые расклады в Группе G таковы, что первая команда квартета может выйти на Бразилию в 1/4 финала турнира, тогда как путь второй видится проще. И если рулевой англичан Гарет Саутгейт заверил, что не будет играть в поддавки, то Мартинес включил режим прагматика.



"Как вы знаете, мы уже пробились в плей-офф, поэтому победа не будет для нас приоритетом в этой игре. Мы хотим лишь хорошо сыграть и позаботиться о тех парнях, что сидят на желтых карточках или получили мелкие травмы".



"Очень важно создать комфортные условия перед плей-офф. Я верю в каждого игрока, поэтому для них наступает момент, когда они могут реально помочь команде и поспособствовать положительному результату", - цитирует Мартинеса ESPN.