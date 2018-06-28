Бельгия не будет играть на победу с Англией
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что победа не будет приоритетной целью для его команды в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 с Англией.
Предматчевые расклады в Группе G таковы, что первая команда квартета может выйти на Бразилию в 1/4 финала турнира, тогда как путь второй видится проще. И если рулевой англичан Гарет Саутгейт заверил, что не будет играть в поддавки, то Мартинес включил режим прагматика.
"Как вы знаете, мы уже пробились в плей-офф, поэтому победа не будет для нас приоритетом в этой игре. Мы хотим лишь хорошо сыграть и позаботиться о тех парнях, что сидят на желтых карточках или получили мелкие травмы".
"Очень важно создать комфортные условия перед плей-офф. Я верю в каждого игрока, поэтому для них наступает момент, когда они могут реально помочь команде и поспособствовать положительному результату", - цитирует Мартинеса ESPN.
28.06.2018 13:00
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Значит скатают 0-0
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За такую дичь обычно карма наказывает.
Но это достаточно по скотски лишать таких зрелишь.
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Ссаные твари. Никогда этим бельгийцам ничего не добиться.
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Да ладно? А все ведь думают что будет знатная рубка за место в сетке с бразилами Аргентиной Францией Португалией мексикой и Уругваем, вместо хорватов полумертвых испашек и то одни из выбьют других на пути к этой встрече, и остальными помоями этой сетки. Матч, в котором будет определяется кто забьет больше автоголов
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Конечно, ведь намного выгоднее выйти со второго места
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