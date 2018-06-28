Анонс матча Англия — Бельгия

В четверг вечером сборные Англии и Бельгии определят, кто из них выйдет в плей-офф Чемпионата Мира с первого места Группы G, а кто — со второго.

И англичане, и бельгийцы выиграли оба своих первых матча на турнире, благодаря чему досрочно лишили Панаму и Туниса шансов на продолжение борьбы.



Теперь Англия и Бельгия не столько распределят два первых места в квартете, сколько решат, чей путь в плей-офф окажется проще. Ситуация в некоторой степени уникальна, потому что вторая позиция сулит менее проблемный маршрут к финалу.



Тот факт, что проиграть этот матч будет совсем не зазорно, заставляет обоих тренеров идти на большие перестановки в составе. Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес заранее пообещали, что дадут практику игрокам, которые пока особо не имели шансов в двух первых турах.



Еще одна особенность заключается в том, что сейчас Англия и Бельгия имеют идентичные показатели — не только очков, но также забитых и пропущенных мячей. Это означает, что в случае ничейного результата придется учитывать дисциплинарную статистику, а здесь подопечные Саутгейта слегка впереди, имея две желтых карточки против трех у "красных дьяволов".



Это будет третья встреча Англии и Бельгии в рамках Чемпионата Мира. Родоначальники футбола сыграли вничью 4:4 в 1954 году, а в 1990 отпраздновали минимальную победу благодаря голу Дэвида Платта.



Бельгия выиграла только одну из 21 встречи с Англией — 3:2 в мае 1936.



Англия забила уже восемь голов на ЧМ-2018. Больше было только на мундиале 1966 года (11 голов).



Только в 1982 году англичанам удавалось выиграть все три матча на групповом этапе Чемпионата Мира.



Нападающий англичан Харри Кейн забил пять голов в двух первых матчах ЧМ-2018. Прежде только россиянин Олег Саленко (в 1994) забивал больше на групповом этапе — шесть.



Нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку забил 23 гола в 20 матчах за национальную команду при Роберто Мартинесе, в том числе четыре с четырех ударов на этом турнире.



На пресс-конференции Саутгейт сообщил не так много подробностей относительно состава на игру, пообещав выпустить с первых минут лишь полузащитник Эрика Дайера. Ожидается, что сохранит место в старте капитан Харри Кейн. На игровую практику вправе претендовать Гари Кэхилл, Данни Роуз, Фабиан Дельф и Маркус Рэшфорд. Деле Алли под вопросом из-за недавней травмы бедра.



Чемпионат Мира. Группа G. 3-й тур

Сборная Англии — сборная Бельгии

Калининград. Стадион "Калининград". 21:00 Онлайн-трансляция