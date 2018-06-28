Анонс матча Англия — Бельгия
В четверг вечером сборные Англии и Бельгии определят, кто из них выйдет в плей-офф Чемпионата Мира с первого места Группы G, а кто — со второго.
И англичане, и бельгийцы выиграли оба своих первых матча на турнире, благодаря чему досрочно лишили Панаму и Туниса шансов на продолжение борьбы.
Теперь Англия и Бельгия не столько распределят два первых места в квартете, сколько решат, чей путь в плей-офф окажется проще. Ситуация в некоторой степени уникальна, потому что вторая позиция сулит менее проблемный маршрут к финалу.
Тот факт, что проиграть этот матч будет совсем не зазорно, заставляет обоих тренеров идти на большие перестановки в составе. Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес заранее пообещали, что дадут практику игрокам, которые пока особо не имели шансов в двух первых турах.
Еще одна особенность заключается в том, что сейчас Англия и Бельгия имеют идентичные показатели — не только очков, но также забитых и пропущенных мячей. Это означает, что в случае ничейного результата придется учитывать дисциплинарную статистику, а здесь подопечные Саутгейта слегка впереди, имея две желтых карточки против трех у "красных дьяволов".
Это будет третья встреча Англии и Бельгии в рамках Чемпионата Мира. Родоначальники футбола сыграли вничью 4:4 в 1954 году, а в 1990 отпраздновали минимальную победу благодаря голу Дэвида Платта.
Бельгия выиграла только одну из 21 встречи с Англией — 3:2 в мае 1936.
Англия забила уже восемь голов на ЧМ-2018. Больше было только на мундиале 1966 года (11 голов).
Только в 1982 году англичанам удавалось выиграть все три матча на групповом этапе Чемпионата Мира.
Нападающий англичан Харри Кейн забил пять голов в двух первых матчах ЧМ-2018. Прежде только россиянин Олег Саленко (в 1994) забивал больше на групповом этапе — шесть.
Нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку забил 23 гола в 20 матчах за национальную команду при Роберто Мартинесе, в том числе четыре с четырех ударов на этом турнире.
На пресс-конференции Саутгейт сообщил не так много подробностей относительно состава на игру, пообещав выпустить с первых минут лишь полузащитник Эрика Дайера. Ожидается, что сохранит место в старте капитан Харри Кейн. На игровую практику вправе претендовать Гари Кэхилл, Данни Роуз, Фабиан Дельф и Маркус Рэшфорд. Деле Алли под вопросом из-за недавней травмы бедра.
Чемпионат Мира. Группа G. 3-й тур
Сборная Англии — сборная Бельгии
Калининград. Стадион "Калининград". 21:00 Онлайн-трансляция
28.06.2018 12:00
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Последние комментарии:
Победа Бельгии! МЮ топари! Моур гений!
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Сихотворение про Тони Ся
Сясясясяся сясясяся ся ся ся
Ся ся ся сясяся сяся ся ся сясяся
Сясясяся сясяся ся ся сясясясяся
Сяся ся сяся сясяся ся ся ся ся
Тони Ся
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Бельгия команда пенсов
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без могучего лукаку и клоуна стерлинга даже как-то не интересно смотреть
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тоттенхэм против щолси сегодня играет
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Выход со второго места предпочтительнее и поэтому Бельгия сыграет полностью вторым составом.
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на ez разъебут английскую помойку
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Ну тут все адекватные люди за Бельгию
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Поставил на обе забьют за 1.98. Надо отыгрывать проигранную хату :)
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