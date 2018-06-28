Ругани ждет, пока "Челси" назначит Сарри
Агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани посоветовал "Челси" сперва определиться с главным тренером и только после этого обращаться насчет приобретения его клиента.
Согласно слухам, "синие" практически договорились с "Ювентусом" о компенсации за игрока сборной Италии. Sport Italia утверждает, что чемпионы Серии А согласны отпустить Ругани на "Стэмфорд Бридж" за 35 миллионов евро (31 млн. фунтов).
Однако сам Даниэле не спешит соглашаться на переход в "Челси". 23-летний защитник будет готов сесть за стол переговоров, как только "синие" уволят Антонио Конте и назначат Маурицио Сарри.
"Это очевидно, что сперва им необходимо решить вопрос насчет Сарри. Лишь после этого мы сможем продолжить переговоры и сделать их более-менее конкретными", — сообщил агент Давиде Торкья Tutto Juve.
28.06.2018 11:00
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