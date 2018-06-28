Стерлинг не сыграет против Бельгии

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пропустит матч Чемпионата Мира с Бельгией по решению главного тренера Гарета Саутгейта.

Только на этой неделе бывший рулевой "трех львов" Сэм Эллардайс посоветовал Саутгейту придержать Стерлинга в запасе на поединок с бельгийцами и дать шанс нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.



Гарет прислушался к совету предшественника, но оставит Рахима вне игры только потому, что хочет дать отдых игроку перед матчем 1/8 финала турнира, утверждает Daily Mirror.



По информации источника, Саутгейт значительно освежит состав состав, благодаря чему место с первых минут получат защитники Гари Кэхилл и Данни Роуз, полузащитник Эрик Дайер и нападающий Джейми Варди.