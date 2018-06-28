"Тоттенхэму" придется демонтировать до 15 тысяч сидений на новом стадионе

"Тоттенхэму" придется демонтировать до 15 тысяч сидений на своем новом стадионе из-за ошибки, допущенной строителями.

Как известно, новая арена "шпор" стоимостью 1 миллиард фунтов будет вмещать 62 тысячи зрителей. Работа на объекте кипит полным ходом, и почти четверть всех сидений уже была смонтирована.



А буквально на днях выяснилось, что при изготовлении пластиковых сидений не был добавлен специальный пигмент, защищающий изделия от изменения цвета под влиянием погоды.



Как сообщает The Sun, эти сиденья за считанные месяцы превратятся из темно-синих в светло-синие. Боссы "Тоттенхэма" пришли в ярость, когда узнали об ошибке, допущенной одним из подрядчиков.



Таким образом, теперь строителям придется работать сверхурочно, чтобы исправить эту дорогостоящую работу и подготовить стадион к первому матчу — против "Ливерпуля" в середине сентября.