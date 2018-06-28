"Юнайтед" надеется подписать 35-летнего Гранта

"Манчестер Юнайтед" хочет пригласить опытного голкипера "Стоука" Ли Гранта на роль дублера для Давида Де Хеа и Серхио Ромеро.

В прошлом сезоне третьим выбором на позиции голкипера у "красных дьяволов" был 21-летний Жоэл Перейра. Однако ожидается, что новую кампанию талантливый португалец проведет в аренде.



По информации The Telegraph, место Перейры в Манчестере должен занять Грант. Эта кандидатура полностью устраивает главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо, так как Ли обладает громадным опытом в английском футболе.



Грант сыграл более 500 матчей за такие клубы, как "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Дерби" и "Стоук". Уже в возрасте 33-х лет, защищая ворота "гончаров", Ли дебютировал в Премьер-Лиге.



В первую очередь Грант запомнился фанатам "Юнайтед" своим выступлением на "Олд Траффорд" в сентябре 2016 года, когда "Стоук" сумел добыть ничью (1:1), а сам Ли был признан лучшим игроком матча.



Ожидается, что "Стоук" отпустит Гранта в "Юнайтед" свободным агентом. У "дьяволов" ветеран получит однолетний контракт.