"Юнайтед" готов переключиться с Алдервейрелда на Бонуччи
"Манчестер Юнайтед" может попытаться приобрести центрального защитника Леонардо Бонуччи, чей "Милан" накануне подвергся суровому наказанию со стороны УЕФА.
Прошлым летом, сменив владельцев, "Милан" потратил на трансферы 200 миллионов фунтов, и такая активность не могла не привлечь внимание УЕФА. В отношении клуба Серии А было начато расследование на предмет нарушения правил финансового фейр-плей.
Накануне УЕФА вынес свой вердикт, отстранив "Милан" от участия в Лиге Европы на сезон 2018/19. "Россонери" немедленно пообещали подать апелляцию, но это не отменяет того факта, что теперь они должны привести свои финансы в соответствие с правилами.
Manchester Evening News утверждает, что сложившаяся ситуация может быть на руку "красным дьяволам", которые заинтересованы в укреплении центра обороны этим летом, но договориться о переходе Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" никак не могут.
По информации издания, "Юнайтед" готов заплатить за 29-летнего бельгийца 55 миллионов фунтов, тогда как "шпоры" требуют 75 млн. Как видно, разногласия двух клубов существенны.
Теперь "дьяволы" могут переключить свое внимание на 31-летнего Бонуччи, который был приобретен "Миланом" год назад у "Ювентуса" за 35.1 млн. фунтов.
Достоверно известно, что главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо интересовался Бонуччи еще два года назад, когда только заступил на работу в Манчестере. Тогда итальянец, на которого также претендовал "Манчестер Сити", отверг интерес из Премьер-Лиги и остался в "Ювентусе" — но ненадолго.
28.06.2018 07:00
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