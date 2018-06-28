Фостер и Доусон отказались тренироваться с "Вест Бромвичем"

Голкипер Бен Фостер и защитник Крейг Доусон отказались начать предсезонную подготовку с "Вест Бромвичем".

Как известно, в минувшем сезоне "дрозды" финишировали на последнем месте в Премьер-Лиге и теперь будут выступать в Чемпионшипе.



Ожидается, что до закрытия трансферного окна "Вест Бромвич" попрощается с рядом игроков, однако клуб установил слишком высокие цены за своих звезд, и те пока не могут покинуть "Хоторнс".



Среди тех, чей уход видится наиболее вероятным, значатся и Фостер с Доусоном. По информации Daily Mail, "Вест Бромвич" отказался продать 35-летнего голкипера в "Уотфорд" за 1 миллион фунтов, а ранее отклонил предложения "Бернли" и "Вест Хэма" о покупке 28-летнего защитника.



Меж тем, в минувший вторник подопечные Даррена Мура улетели на тренировочный сбор в Португалию, а Бен с Крейгом отказались присоединиться к команде, тем самым продемонстрировав свое желание уйти из клуба.



BBC ожидает, что теперь "дрозды" оштрафуют обоих игроков. Согласится ли при этом клуб удовлетворить желание футболистов уйти, вопрос открытый.