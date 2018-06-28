Фостер и Доусон отказались тренироваться с "Вест Бромвичем"

Крейг Доусон и Бен Фостер Голкипер Бен Фостер и защитник Крейг Доусон отказались начать предсезонную подготовку с "Вест Бромвичем".

Как известно, в минувшем сезоне "дрозды" финишировали на последнем месте в Премьер-Лиге и теперь будут выступать в Чемпионшипе.

Ожидается, что до закрытия трансферного окна "Вест Бромвич" попрощается с рядом игроков, однако клуб установил слишком высокие цены за своих звезд, и те пока не могут покинуть "Хоторнс".

Среди тех, чей уход видится наиболее вероятным, значатся и Фостер с Доусоном. По информации Daily Mail, "Вест Бромвич" отказался продать 35-летнего голкипера в "Уотфорд" за 1 миллион фунтов, а ранее отклонил предложения "Бернли" и "Вест Хэма" о покупке 28-летнего защитника.

Меж тем, в минувший вторник подопечные Даррена Мура улетели на тренировочный сбор в Португалию, а Бен с Крейгом отказались присоединиться к команде, тем самым продемонстрировав свое желание уйти из клуба.

BBC ожидает, что теперь "дрозды" оштрафуют обоих игроков. Согласится ли при этом клуб удовлетворить желание футболистов уйти, вопрос открытый.



Метки Вест Бромвич, Доусон, Фостер

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2018 06:00

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