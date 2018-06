Светская хроника за четверг

Сесар Аспиликуэта хочет покинуть "Челси". "Ювентус" надеется подписать Антони Мартиаля свободным агентом. "Ливерпуль" подписал кузена Стивена Джеррарда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Ювентус" готов принять предложение "Челси" в 35 миллионов фунтов о покупке защитника Даниэле Ругани, если "синие" добавят ряд бонусов. (Corriere dello Sport)



Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта хочет вернуться в Испанию, где в его услугах заинтересован "Атлетик". Клуб из Бильбао готов заплатить за соотечественника 18 млн. фунтов. (El Gol Digital)



"Фенербахче" договаривается об аренде нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма на следующий сезон. (AMK Spor)



ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" полузащитника Марко Верратти плюс некоторую сумму денег за Поля Погба. (The Sun)



Если "Ювентусу" не удастся приобрести нападающего "Юнайтед" Антони Мартиаля этим летом, чемпионы Серии А постараются подписать француза через год свободным агентом. (Tuttosport)



"Манчестер Сити" готовится подтвердить приобретение полузащитника "Наполи" Жоржиньо за 43 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Сити" может продать своего голкипера Ангуса Ганна в "Саутгемптон" за 15 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Сити" не будет пользоваться своей опцией по выкупу полузащитника "Хаддерсфилда" Аарона Муя. (Manchester Evening News)



"Тоттенхэм" предложил 23 млн. фунтов за нападающего "Ниццы" Алассана Плеа. (RMC Sport)



"Севилья" постарается оградить полузащитника Эвера Банегу от интереса "Арсенала". (Mundo Deportivo)



Полузащитник Марко Асенсио, которым интересовался "Ливерпуль", не будет продан этим летом. (AS)



"Ливерпуль" подписал 17-летнего нападающего "Сити" Бобби Данкана, который приходит кузеном экс-капитану "красных" Стивену Джеррарду. (Liverpool Echo)



"Эвертон" нацелен на нападающего "Айнтрахта" Анте Ребича, который сейчас блещет в составе сборной Хорватии на Чемпионате Мира. (Daily Mirror)



"Ди Си Юнайтед" подтвердит переход полузащитника "Эвертона" Уэйна Руни в ближайшие 36 часов. Экс-капитан сборной Англии подпишет с клубом МЛС двухлетний контракт. (Sky Sports)



"Эвертон" претендует на перуанского нападающего "Бенфики" Андре Каррильо. (Record)



Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Янник Вестергор заинтересовал "Эвертон" и "Саутгемптон". (ESPN)



Также "Эвертон" и "Саутгемптон" сражаются за защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона. (Daily Mirror)



"Сампдория" готова обсудить продажу атакующего полузащитника Денниса Прата в "Ньюкасл". (Calcio Mercato)



"Борнмут" близок к покупке полузащитника "Шеффилд Юнайтед" Дэвида Брукса за 12 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Кардифф" обходит "Вест Бромвич" в борьбе за нападающего "Бристоль Сити" Бобби Рида, оцениваемого в 9 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Суонси" продал полузащитника Роке Месу в "Севилью" за 8 млн. фунтов. (talkSPORT)



Другое



Маурицио Сарри опасается, что "Челси" так и не назначит его главным тренером. (Il Mattino)



Экс-тренер "Суонси" Карлуш Карвальял может возглавить "Спортинг". (Sport Witness)



Полузащитнику "Тоттенхэма" Эрику Дайеру было обещано место в стартовом составе сборной Англии на матч ЧМ-2018 против Бельгии. (Sky Sports)



А вот вингер Рахим Стерлинг отдохнет против бельгийцев. (Daily Mirror)



Рефери Премьер-Лиги Мартин Аткинсон добрался до Калининграда, проделав путь в 1,700 миль на велосипеде в рамках благотворительной акции. Дорога до города, где сборная Англии сыграет с Бельгией, заняла у арбитра чуть более двух недель. (Daily Mail)



Защитник "Юнайтед" Фил Джонс получает 700 тыс. фунтов в год за свои имиджевые права. (The Sun)