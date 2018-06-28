Тони Ся ищет покупателя на "Астон Виллу"

Владелец "Астон Виллы" Тони Ся планирует продать бирмингемский клуб этим летом.

Напомним, "вилланам" не удалось вернуться в Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа от "Фулхэма".



То поражение нанесло сокрушительный удар по финансам клуба — только выход в Премьер-Лигу позволил бы чересчур затратному проекту Ся остаться на праву.



В результате сейчас "Астон Вилла" лихорадочно ищет покупателей на своих игроков, а сам Ся пытается избавиться от клуба. По информации Birmingham Mail, китайский бизнесмен хочет вернуть большую часть из тех 85 миллионов фунтов, за которые он приобрел бирмингемцев в 2015 году у Рэнди Лернера.



Сообщается, что Ся уже получил два предложения, одно из них отклонив. Некий инвестор из Европы был готов заплатить около 40 млн. фунтов за 51% акций клуба, однако Тони хочет избавиться от "Астон Виллы" полностью.