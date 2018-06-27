Лукаку пропустит матч против сборной Англии

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку станет одним из нескольких игроков, которых сборная Бельгии побережет в матче Чемпионата Мира против англичан.

Досрочно гарантировав себе выход в плей-офф, главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес заявил, что может сделать до 10 изменений в составе на заключительный матч группового этапа.

И если некоторые игроки просто получат передышку, то для Лукаку, забившего уже четыре гола на турнире в России, это будет возможность залечить травму лодыжки, полученную против Туниса в субботу.

"Он получил серьезный ушиб против Туниса, и в четверг ему, наверное, будет слишком рано, чтобы сыграть, но я не ожидаю, что он задержится дольше этого. Обследование принесло хорошие новости. Никакого дополнительного повреждения нет, только дискомфорт".

"Я не думаю, что он будет тренироваться в среду, поэтому вечером мы примем окончательное решение о его участии или неучастии в матче. В данный момент он все еще в процессе восстановления", — цитирует Мартинеса Sky Sports.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, сборная Бельгии, травмы, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 27.06.2018 22:13 # superperez101
    Все правильно, смысла рвать жопу нет

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  2. dragonishka 27.06.2018 22:05 # dragonishka
    Как же англичанам везет

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