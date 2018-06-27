Лансини вернется в начале 2019 года

Плеймейкер "Вест Хэма" Мануэль Лансини пропустит гораздо меньше тех 15 месяцев, что предсказывали врачи. Аргентинец рассчитывает вернуться в строй в начале следующего года.

На одной из последних тренировок перед стартом Чемпионата Мира Лансини травмировал крестообразные связки колена. Первоначальный прогноз врачей гласил, что на восстановление Мануэлю потребуются полтора года.



Если бы предсказание докторов сбылось, Лансини пропустил бы весь следующий сезон. Однако реальность оказалось гораздо более благоприятной для Мануэля: он вернется в начале 2019 года.



"Английские медиа поспешили сказать, что я пропущу весь следующий сезон, но, к счастью, это не правда. Я не хочу устанавливать конкретную дату возвращения, но, думаю, я буду готов в начале 2019 года. Операция прошла успешно", - сообщил Лансини в твиттере.