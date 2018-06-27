Кейта считает себя игроком оборонительного плана

Новичок "Ливерпуля" Наби Кейта признался, что считает себя игроком оборонительного плана.

В среду "красные" официально представили Кейта в качестве своего новичка, хотя формально согласованный еще год назад переход Наби из "Рб Лейпцига" состоится только 1 июля.



Ранее этим летом "Ливерпуль" также приобрел Фабиньо, который видится прямой заменой Эмре Джану в опорной зоне, однако Кейта тоже считает себя игроком, чья первоочередная задача — обороняться.



"В первую очередь я тот, кто исполняет оборонительную роль. С этого нам и нужно начать. Далее я должен доставлять мяч вперед и помогать атаке. У меня всегда есть желание побеждать — я ощущаю себя победителем", — сообщил Кейта LFCTV.



Также 23-летний гвинеец рассказал, что чувствует, приняв 8-й номер из рук самого Стивена Джеррарда.



"Это был невероятный день для меня, когда мы встретились. Он передал мне футболку с 8-м номером. Это стало сюрпризом для меня, я не ожидал этого. Когда он вошел, я посмотрел на него и произнес "вау", потому что он легенда".



"Он тот, кто всегда демонстрировал уважение, выкладывался без остатка на поле и был обожаем здесь. Когда кто-то вроде него отдает тебе свой номер, то это не просто так, а для того, чтобы ты постарался добиться того же, что и он — такова моя мотивация", — добавил Кейта.