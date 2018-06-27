Роуз поменял свое мнение о России

Данни Роуз Левый защитник сборной Англии Данни Роуз рассказал, что поменял свое мнение о России и теперь готов пригласить близких на Чемпионат Мира.

Перед поездкой на турнир Роуз выразил озабоченность по поводу проблем с расизмом в России и даже посоветовал родственникам остаться дома. Увиденное на Чемпионате Мира заставило защитника "Тоттенхэма" поменять мнение, и теперь теперь Данни готов пригласить свою семью на мундиаль.

"Для начала я бы хотел попасть в стартовый состав, затем уже близкие могут приезжать в Россию. Теперь я открыт к этой идее, поэтому давайте посмотрим, что произойдет в четверг, давайте попробуем обыграть Бельгию и прикинем, против кого нам предстоит сыграть в плей-офф", - сообщил Роуз The Guardian.




Метки Роуз, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 27.06.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 536

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superglor 27.06.2018 19:16 # superglor
    Русские Наташи хорошо с ним поработали видать. Пусть выйдет прогуляться вечером в Мытищи посмотрим как поменяет мнение обратно.

    (ответить)

  2. toledo 27.06.2018 19:11 # toledo
    жертва пропаганды

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: