"Кристал Пэлас" предлагает новый контракт Ходжсону

"Кристал Пэлас" предложил своему главному тренеру Рою Ходжсону продлить сотрудничество до лета 2020 года.

Приняв "Пэлас" в безнадежном положении на старте прошлого сезона, Ходжсон не только стабилизировал ситуацию, но и финишировал с командой на 11-й позиции в Премьер-Лиге, досрочно избежав вылета в Чемпионшип.



Боссы клуба по достоинству оценили работу Роя и пару дней назад даже предложили экс-наставнику сборной Англии новый контракт. "Орлы" хотят продлить сотрудничество с Ходжсоном до лета 2020 года.



Если ветеран ответит согласием, то сможет увеличить свой оклад. Прямо сейчас 71-летний специалист зарабатывает на "Селхерст Парк" 2.5 миллиона фунтов в год, уточняет The Times.