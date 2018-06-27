"Кристал Пэлас" предлагает новый контракт Ходжсону
"Кристал Пэлас" предложил своему главному тренеру Рою Ходжсону продлить сотрудничество до лета 2020 года.
Приняв "Пэлас" в безнадежном положении на старте прошлого сезона, Ходжсон не только стабилизировал ситуацию, но и финишировал с командой на 11-й позиции в Премьер-Лиге, досрочно избежав вылета в Чемпионшип.
Боссы клуба по достоинству оценили работу Роя и пару дней назад даже предложили экс-наставнику сборной Англии новый контракт. "Орлы" хотят продлить сотрудничество с Ходжсоном до лета 2020 года.
Если ветеран ответит согласием, то сможет увеличить свой оклад. Прямо сейчас 71-летний специалист зарабатывает на "Селхерст Парк" 2.5 миллиона фунтов в год, уточняет The Times.
27.06.2018 18:00
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