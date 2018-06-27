Хаддерсфилд" договаривается о покупке Эрика Дурма
"Хаддерсфилд" ведет переговоры о приобретении левого защитника дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Эрика Дурма.
Четыре года назад Дурм был в заявке сборной Германии, которая отпраздновала победу на Чемпионате Мира в Бразилии, однако к участию на мундиале в России привлечен не был.
Вообще, свой последний матч за национальную команду Эрик провел еще в отборе к Евро-2016, что является следствием дефицита игровой практики на клубном уровне.
Желание играть регулярно может подтолкнуть 26-летнего защитника к переходу в "Хаддерсфилд", с главным тренером которого Дэвидом Вагнером он отлично знаком по совместной работе во второй команде "Боруссии".
Как сообщает Sky Sports, "терьеры" значительно продвинулись в переговорах с "Боруссией", и уже на этой неделе Эрик может отправиться в Англию для прохождения медицинского обследования.
27.06.2018 17:00
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