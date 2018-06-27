"Саутгемптон" продает Тадича и покупает Эльюнусси

На вырученные деньги от продажи плеймейкера Душана Тадича в "Аякс" "Саутгемптон" купит нападающего "Базеля" Мохамеда Эльюнусси.

Продажу 29-летнего Тадича "святые" согласовали еще до отъезда серба на Чемпионат Мира. После возвращения Душана из России "Саутгемптон" оформит все необходимые бумаги и проводит вингера в "Аякс".



Ожидается, что расставание с Тадичем принесет "святым" порядка 18 миллионов фунтов. Часть этих денег – 16 миллионов – клуб с "Сент Мэри" направит на приобретение 23-летнего Эльюнусси.



Как сообщает Sky Sports, "Саутгемптон" согласовал все детали сделки с "Базелем" и в скором времени объявит о трансфере официально. Норвежец должен помочь "святым" решить проблемы с атакой: в 45 матчах за швейцарский клуб в прошлом сезоне Эльюнусси забил 14 голов.