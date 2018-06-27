"Ливерпуль" представил Наби Кейта

Наби Кейта "Ливерпуль" официально представил полузащитника Наби Кейта в качестве своего новичка.

Напомним, мерсисайдский клуб договорился о приобретении Кейта у "РБ Лейпцига" еще в августе прошлого года. В январе "красные" пытались ускорить переход, но безуспешно.

Формально Наби присоединится к "красным" только 1 июля, однако клуб с "Энфилда" решил не тянуть и уже сегодня представил 23-летнего гвинейца. Как и ожидалось, Кейта взял легендарный 8-й номер, остававшийся вакантным с момента ухода Стивена Джеррарда в 2015 году.

"Когда видишь, как они выступали в прошлом сезоне, тебе хочется повторить это и поучаствовать в этом. Я бы хотел провести похожий сезон в следующем году — но еще лучше".

"Я выбрал "Ливерпуль", потому что часто наблюдал за командой, а также много разговаривал с Садио Мане. Он многое мне рассказал о команде и клубе".

"Также я разговаривал с тренером, который рассказал мне о проекте в отношении команды, и это мотивировало меня на переход сюда", — сообщил Кейта.

Добавим, что за два года в Лейпциге Кейта провел 71 матч и забил 17 голов. Также Наби отметился тем, что в прошлом сезоне четырежды удалялся с поля, в том числе один раз за национальную команду.

Наби Кейта и Стивен Джеррард



Метки Кейта, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1177

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Последние комментарии:




  1. farot 27.06.2018 15:43 # farot
    в придачу к 8 номеру должен идти личный тренер по ползанью на четвереньках

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  2. mata05 27.06.2018 15:41 # mata05
    бледная тень канте

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  3. hollywood-hoe 27.06.2018 15:34 # hollywood-hoe
    а кто скользкого на базу пустил, еще и форму колбасы дал напялить на себя?

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  4. naby-keita 27.06.2018 15:24 # naby-keita
    Добрый день, друзья.
    Встречайте меня, нового короля АПЛ-ки.

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  5. wengerrrro 27.06.2018 15:23 # wengerrrro
    27.06.2018 15:21 #
    hammersmith

    ну так по кабельным показывали, не?

    по матчу показывали хорватов, по 1ому аргов с комментаторами 1го

    (ответить)

  6. wengerrrro 27.06.2018 15:21 # wengerrrro
    отметился тем, что в прошлом сезоне четырежды удалялся с поля

    ох порофлим

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  7. only--liverpool 27.06.2018 15:18 # only--liverpool
    Дай Бог

    (ответить)

  8. mousta 27.06.2018 15:17 # mousta
    27.06.2018 15:00 # удалить
    mousta

    как поживают рты русских 6лядей после орального секаса с уругвайцами?

    Источник: http://fapl.ru/posts/63435/?c=1#c6673937












    PS нигер будет носить 8 номер
    Сук пздц. Отдать 8 номер грязному нигеру

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  9. yxaxaxaxaxa 27.06.2018 15:12 # yxaxaxaxaxa
    что бы превзойти этого топаря , погбецу и контецу придется как котопсу слится во едино

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  10. electric 27.06.2018 15:10 # electric
    Просто т о п а р и

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  11. sellman 27.06.2018 15:08 # sellman
    Что за куета эта ваша Кейта??

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  12. stepan-jam-boss 27.06.2018 15:07 # stepan-jam-boss
    Тень Фреда

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  13. narcot 27.06.2018 15:05 # narcot
    народ, когда-то был базар про рейтинг комментариев. что на ваш взгляд ещё необходимо ресурсу. чтоб не умереть?

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  14. gio 27.06.2018 15:03 # gio
    банан дали ? в зоопарке могли и не покормить

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