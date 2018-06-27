"Ливерпуль" представил Наби Кейта

"Ливерпуль" официально представил полузащитника Наби Кейта в качестве своего новичка.

Напомним, мерсисайдский клуб договорился о приобретении Кейта у "РБ Лейпцига" еще в августе прошлого года. В январе "красные" пытались ускорить переход, но безуспешно.



Формально Наби присоединится к "красным" только 1 июля, однако клуб с "Энфилда" решил не тянуть и уже сегодня представил 23-летнего гвинейца. Как и ожидалось, Кейта взял легендарный 8-й номер, остававшийся вакантным с момента ухода Стивена Джеррарда в 2015 году.



"Когда видишь, как они выступали в прошлом сезоне, тебе хочется повторить это и поучаствовать в этом. Я бы хотел провести похожий сезон в следующем году — но еще лучше".



"Я выбрал "Ливерпуль", потому что часто наблюдал за командой, а также много разговаривал с Садио Мане. Он многое мне рассказал о команде и клубе".



"Также я разговаривал с тренером, который рассказал мне о проекте в отношении команды, и это мотивировало меня на переход сюда", — сообщил Кейта.



Добавим, что за два года в Лейпциге Кейта провел 71 матч и забил 17 голов. Также Наби отметился тем, что в прошлом сезоне четырежды удалялся с поля, в том числе один раз за национальную команду.



