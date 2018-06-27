"Ливерпуль" представил Наби Кейта
"Ливерпуль" официально представил полузащитника Наби Кейта в качестве своего новичка.
Напомним, мерсисайдский клуб договорился о приобретении Кейта у "РБ Лейпцига" еще в августе прошлого года. В январе "красные" пытались ускорить переход, но безуспешно.
Формально Наби присоединится к "красным" только 1 июля, однако клуб с "Энфилда" решил не тянуть и уже сегодня представил 23-летнего гвинейца. Как и ожидалось, Кейта взял легендарный 8-й номер, остававшийся вакантным с момента ухода Стивена Джеррарда в 2015 году.
"Когда видишь, как они выступали в прошлом сезоне, тебе хочется повторить это и поучаствовать в этом. Я бы хотел провести похожий сезон в следующем году — но еще лучше".
"Я выбрал "Ливерпуль", потому что часто наблюдал за командой, а также много разговаривал с Садио Мане. Он многое мне рассказал о команде и клубе".
"Также я разговаривал с тренером, который рассказал мне о проекте в отношении команды, и это мотивировало меня на переход сюда", — сообщил Кейта.
Добавим, что за два года в Лейпциге Кейта провел 71 матч и забил 17 голов. Также Наби отметился тем, что в прошлом сезоне четырежды удалялся с поля, в том числе один раз за национальную команду.
27.06.2018 15:00
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Последние комментарии:
в придачу к 8 номеру должен идти личный тренер по ползанью на четвереньках
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бледная тень канте
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а кто скользкого на базу пустил, еще и форму колбасы дал напялить на себя?
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Добрый день, друзья.
Встречайте меня, нового короля АПЛ-ки.
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27.06.2018 15:21 #
hammersmith
ну так по кабельным показывали, не?
по матчу показывали хорватов, по 1ому аргов с комментаторами 1го
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отметился тем, что в прошлом сезоне четырежды удалялся с поля
ох порофлим
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Дай Бог
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27.06.2018 15:00 # удалить
mousta
как поживают рты русских 6лядей после орального секаса с уругвайцами?
Источник: http://fapl.ru/posts/63435/?c=1#c6673937
PS нигер будет носить 8 номер
Сук пздц. Отдать 8 номер грязному нигеру
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что бы превзойти этого топаря , погбецу и контецу придется как котопсу слится во едино
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Просто т о п а р и
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Что за куета эта ваша Кейта??
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Тень Фреда
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народ, когда-то был базар про рейтинг комментариев. что на ваш взгляд ещё необходимо ресурсу. чтоб не умереть?
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банан дали ? в зоопарке могли и не покормить
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